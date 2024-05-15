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Meslektaşını soğukkanlılıkla katletti, akılalmaz cinayet kameraya yansıdı! Taksicilerin alacak verecek meselesi kanlı bitti

15.05.2024 14:28
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İstanbul'da bir taksici, meslektaşını korkunç şekilde katletti. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen taksicilerden Furkan Gök, silahını çekip Gökhan Göktaş'ı öldürdükten sonra bir de üstüne sigara yaktı, sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden usulca uzaklaştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bağcılar'da taksici cinayeti işlendi. Yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı 28 yaşındaki Furkan Gök'ün meslektaşını soğukkanlılıkla öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.

ALACAK VERECEK MESELESİ BÜYÜDÜ

Ekol TV'nin haberine göre; Gökhan Göktaş ve Furkan Gök Bağcılar'da taksi şoförlüğü yapıyordu. İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi vardı. İki taksici telefonda tartıştı.

TARTIŞMA TELEFONDA BİTMEDİ

Furkan Gök daha sonra Gökhan Göktaş'ın yanına geldi, alkollüydü. Silahını çekip Gökhan Göktaş'ın başına ve göğsüne ateş etti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTI

Meslektaşı yere yığıldıktan sonra sigara yaktı, usulca olay yerinden ayrıldı. Daha sonra ise elinde silahıyla karakola giderek polise teslim oldu.

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450 BİN TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayeti 450 bin TL alacağı için işlediğini, Gökhan Göktaş'ın kendisini dolandırdığını öne sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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