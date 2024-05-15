Son dakika | Başbakan Fico'ya suikast girişimi! Silahlı saldırıya uğradı, Slovakya'yı sarsan olay sonrası ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DÖRT EL ATEŞ ETTİ

Slovakya'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından, Başkent Bratislava'nın yakınlarındaki Handlova kasabasında Başbakan Robert Fico silahlı saldırıda vuruldu.

Saldırgan, Fico'ya dört el ateş etti, kurşunlardan biri Fico'ya isabet etti.



Slovakya Başbakanı Robert Fico

SALDIRGAN YAKALANDI

Başbakan Fico'ya silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığı bildirildi.

'RUSYA' ELEŞTİRİLERİ GELİYORDU

Göreve geldikten sonra Ukrayna’ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

DÜNYADAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELİYOR

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová saldırıyı "barbarca" olarak niteleyerek tepki gösterdi, Başbakan Fico'nun sağlığına kavuşacağına inandığını kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Fico’ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili “Benim ve Sırbistan'ın çok iyi bir dostu olan Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi karşısında şok oldum. Sevgili dostum, senin için ve sağlığın için dua ediyorum” açıklamasını yaptı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise “Motivasyonu ne olursa olsun, Robert Fico'ya yapılan saldırı kesinlikle kınanmalıdır. Toplumda düşmanlığın ve saldırganlığın derinleşmesinin ne kadar ileri gidebileceğine dair bize bir uyarı olmalı. Robert Fico'nun bu olaydan zarar görmemesini diliyorum” mesajını paylaştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban “Arkadaşım Başbakan Robert Fico'ya yapılan menfur saldırı beni derinden sarstı. Sağlığı ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz! Tanrı onu ve ülkesini korusun!” dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





