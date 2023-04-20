Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma dilekçesi yazarken nelere dikkat etmek gerekir?

Evliliğin sonlandırılması için iki tarafın karşılıkla bir şekilde evliliği bitirme talebi için mahkemeye sunulan dilekçeye "Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi" ismi verilir. Bu dilekçenin içeriğinde, kişiler evliliğin sonlanma işlemindeki tüm talep ve isteklerini önceden belirterek mahkemeye sunmuş olur. Burada önemli olan nokta dilekçenin doğru bir şekilde tamamlanması davanın seyrine olan etkisi için önemli bir yere sahiptir. Anlaşmalı ve sorun yaşamadan evliliklerini sonlandırmak isteyen kişilerin hazırladığı anlaşmalı boşanma dilekçeleri ile boşanma davaları sorun çıkmadan ve hızlı bir biçimde sonuç verir. Bu noktada ise her iki taraf dilekçe yazımını doğru bir şekilde tamamlamalıdır. Dilekçede yer alan yanlış ya da eksik verilen bilgiler evliliğin bitimi sonrasında hak kayıplarına sebep olabilir. Bu tür problemler ile karşılaşmamak için profesyonel bir destek almak tercih edilmelidir.

Boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır?

Evliliğini bitirmek isteyen kişiler boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunu sormaktadır. Özellikle dava ve hukuk konusunda çok fazla bilgiye sahip olmayan kişilerin, böyle zorlu bir süreçte karşılaştıkları en büyük problemler arasında dilekçe konusu yer alır. Anlaşmalı boşanma durumunda davanın dilekçesi, ortak bir dilekçe ile birlikte talepler mahkemeye sunulur.

Bazı evlilikler daha zor bir şekilde sonlanabilir. Bu tür davalar çekişmeli boşanma davası olarak nitelendirilir. Bu durumda boşanmak isteyen taraf dilekçe yazarak mahkemeye başvurur. Boşanmak isteyen kişi dilekçesini kendisi hazırlayabilir, ancak dilekçede bir hata bulunursa talep değerlendirilmez. Bu noktada yeni bir dilekçe yazmak gerekir ve süreç uzar. Boşanma dilekçesi hazırlanırken izlenecek adımlar şu şekildedir:

Dilekçeyi hazırlayan taraf olan davacı başvuracağı makamın (mahkemenin) adını yazar.

Davacı, kendi adı- soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerini ekler. Daha sonra davalı tarafın adı- soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri yazılır.

Dava açan tarafın vekili veya avukatı varsa onun da adı- soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri yazılır.

Daha sonra boşanmak için sebepler tek tek sıralanır. Boşanma nedenleri mutlaka detaylı ve doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Boşanmak isteyen kişinin dava sonrasındaki istekleri yazılır.

Davayı açan kişinin ve avukatının imzası ile bitirilir.

Boşanma dilekçesi örneği nasıl yazılır?

Boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Bu süreçte profesyonel destek almayan kişilerin aşağıdaki boşanma dilekçe örneğine bakmaları önerilir. Buna göre, HMK m. 119 kapsamında dilekçede bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

Mahkemenin ismi.

Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

Davacının T.C kimlik numarası.

Mevcutsa, davacı avukatının adı, soyadı ve adresi.

Davanın konusu.

Davacının iddiasının dayanağı olan konunun açık ve net özeti.

İddia edilen olayların delilleri.

Dayanılan hukuki sebepler.

Dava sonucundaki talepler.

İmza.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği nasıl yazılır?

Boşanma davaları türlerine göre anlaşmalı veya çekişmeli bir şekilde oluşabilir. Bu durumda dilekçenin buna uygun hazırlanması gerekir. Anlaşmalı bir şekilde boşanacak olan kişilerin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

Boşanacak olan kişiler, dilekçenin başındaki ilgili mahkemenin ismini eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtmelidir.

Daha sonra davacı ve davalı kişilerin bilgilerini eklenir.

Taraflar boşanma isteğine neden olan durumları sırasıyla dilekçeye yazmalıdır. Burada önemli olan sebeplerin açık ve net bir şekilde yazılmasıdır.

Anlaşmalı boşanma sürecine neden olan durumların delilleri bulunuyorsa dilekçeye bu belgelerin de eklenmesi gerekir.

Dilekçe bitirilirken ‘gereğinin yapılmasını arz ederim’ cümlesi kurulmalıdır.

Ad-soyad ve imza eklenerek dilekçe bitirilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi 3 kopya şeklinde düzenlenmelidir. Nüshalardan birer tanesi taraflarda kalır, diğeri ise mahkemeye verilir.



