Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma dilekçesi yazarken nelere dikkat etmek gerekir?

Evliliğin sonlandırılması için iki tarafın karşılıkla bir şekilde evliliği bitirme talebi için mahkemeye sunulan dilekçeye "Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi" ismi verilir. Bu dilekçenin içeriğinde, kişiler evliliğin sonlanma işlemindeki tüm talep ve isteklerini önceden belirterek mahkemeye sunmuş olur. Burada önemli olan nokta dilekçenin doğru bir şekilde tamamlanması davanın seyrine olan etkisi için önemli bir yere sahiptir. Anlaşmalı ve sorun yaşamadan evliliklerini sonlandırmak isteyen kişilerin hazırladığı anlaşmalı boşanma dilekçeleri ile boşanma davaları sorun çıkmadan ve hızlı bir biçimde sonuç verir. Bu noktada ise her iki taraf dilekçe yazımını doğru bir şekilde tamamlamalıdır. Dilekçede yer alan yanlış ya da eksik verilen bilgiler evliliğin bitimi sonrasında hak kayıplarına sebep olabilir. Bu tür problemler ile karşılaşmamak için profesyonel bir destek almak tercih edilmelidir.
Evliliğini bitirmek isteyen kişiler boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunu sormaktadır. Özellikle dava ve hukuk konusunda çok fazla bilgiye sahip olmayan kişilerin, böyle zorlu bir süreçte karşılaştıkları en büyük problemler arasında dilekçe konusu yer alır. Anlaşmalı boşanma durumunda davanın dilekçesi, ortak bir dilekçe ile birlikte talepler mahkemeye sunulur.
Bazı evlilikler daha zor bir şekilde sonlanabilir. Bu tür davalar çekişmeli boşanma davası olarak nitelendirilir. Bu durumda boşanmak isteyen taraf dilekçe yazarak mahkemeye başvurur. Boşanmak isteyen kişi dilekçesini kendisi hazırlayabilir, ancak dilekçede bir hata bulunursa talep değerlendirilmez. Bu noktada yeni bir dilekçe yazmak gerekir ve süreç uzar. Boşanma dilekçesi hazırlanırken izlenecek adımlar şu şekildedir:
Boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Bu süreçte profesyonel destek almayan kişilerin aşağıdaki boşanma dilekçe örneğine bakmaları önerilir. Buna göre, HMK m. 119 kapsamında dilekçede bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:
Boşanma davaları türlerine göre anlaşmalı veya çekişmeli bir şekilde oluşabilir. Bu durumda dilekçenin buna uygun hazırlanması gerekir. Anlaşmalı bir şekilde boşanacak olan kişilerin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:
Anlaşmalı boşanma dilekçesi 3 kopya şeklinde düzenlenmelidir. Nüshalardan birer tanesi taraflarda kalır, diğeri ise mahkemeye verilir.