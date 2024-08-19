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  4. Boşanma ve bebek iddiaları vardı! O iddialar doğru çıktı: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever hamile

Boşanma ve bebek iddiaları vardı! O iddialar doğru çıktı: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever hamile

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 07:02
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Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanacakları iddiası çok konuşulmuştu. İddiaları yalanlayan çiftin daha sonra ise bebek bekledikleri kpnuşulmaya başlandı. O iddialar doğru çıktı, Zeynep Sever üçüncü bebek heyecanını paylaştı.

Boşanma ve bebek iddiaları vardı! O iddialar doğru çıktı: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever hamile

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz ay boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve Volkan Demirel "Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" demişti.

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Ünlü çiftin daha sonra ise bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak çift bu iddialara da yanıt vermemişti.

Ekran Alıntısı
Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çift sonunda iddiaları doğrulayan bir paylaşımda bulundu.

Zeynep Sever büyüyen kaynını paylaşarak "Fırında bir şeyler pişiyor" dedi. Volkan Demirel paylaşımına dua emojisi koyarken tebrik mesajları gecikmedi.

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zeynep sever
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