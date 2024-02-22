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Boşanmaya el ele gitmişlerdi! Arzum Onan'a Mehmet Aslantuğ sorusu! Barışma ihtimalleri var mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktalamıştı. Boşanmaya el ele giden çiftin bu görüntüsü herkesi şaşırtmıştı. Arzum Onan'a Mehmet Aslantuğ sorusu yönetildi. Onan, 'Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Magazin dünyasının örnek çitleri arasında gösterilen 1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmış ve ikili adliyeden el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Aslantuğ "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum" demişti.

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Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara.' Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın, kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak" diye devam etmişti.

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Arzum Onan'a 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali sorusu yönetildi. Onan; 'Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her daim birlikteyiz bu anlamda' diyerek yanıt verdi.

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