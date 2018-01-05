MAGAZİN

Boşanmışlardı, tekrar evleniyorlar!

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

Oyuncu Vahide Perçin, yollarını ayırdığı eski eşi Altan Gördüm ile birlikte yeniden aynı çatı altında olma kararı aldı.

Boşanmışlardı, tekrar evleniyorlar!

Medyaradar'ın haberine göre, usta oyuncu Vahide Perçin, geçtiğimiz yıllarda ayrıldığı eşi hakkında “Ayrılsak da beraberiz.” diyerek bu birlikteliğin tekrar aynı çatı altında olacağının sinyallerini vermişti.

fft99_mf8254280

KIZLARININ ISRARIYLA TEKRAR NİKAH MASASINA OTURACAKLAR
Altan Gördüm, kızlarının ısrarıyla bir süre önce Vahide Perçin’in evine taşındı. Yine kızları Alize'nin ısrarıyla Gördüm ve Perçin çifti yeniden nikah masasına oturma kararı aldı. Ünlü çift, İstanbul’un en prestijli yerleşim yerlerinden olan Kemer Country’de kütük ev bakarak nikahtan sonra oturma planları yapıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vahide Perçin Altan Gördüm

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadın kanserken boşan,iyileşince evlen.işte akıllarda kalacak olan sadece bu olacak
Bazen insanlar birbirinden sıkılıp dışarıda kaçırdıkları bir şeyler var sanıyorlar ama havadan başka bişey olmadığını anlayan kaliteli insanlar geri dönüyor. (tabi sözüm şiddetli geçimsizlikler için değil) İkisi de aklı başında kaliteli yakışan insanlardı Allah mesut etsin.
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy Los Angeles’tan döndü

Çağatay Ulusoy Los Angeles’tan döndü

Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.