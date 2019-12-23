Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Uşaklı çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bosch Ev Aletleri açıklamasına göre Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu 21 ve 22 Aralık tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00'te, Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Uşak'taki etkinliğinde çocuklar ve ailelere, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar yaşattı.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.

"La Fonten Orman Mahkemesi"nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor.