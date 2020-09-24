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Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

38 yaşındaki Kübra Boyraz, Beylikdüzü’nde yaptırdığı botoks işleminden 1 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı

Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki bir kadın güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık şahısları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

"YÜRÜYEREK GİRDİ, BİRİLERİNE DAYANARAK ÇIKTI"

Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz isimli genç bir kadın maalesef bir güzellik merkezinde botoks işleminin ardından hayatını kaybetti.

Beylikdüzü ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri bir babanın şikayeti üzerine harekete geçiyor. 38 yaşındaki Kübra Boyraz’ın babası “Kızım eve geldiğinde birisiyle geldi. Bilinci yarı açıktı. Kızıma ‘ne oldu?’ diye sorduğumda, yanındaki tanımadığım kadın ‘tansiyonu düştü, fenalaştı, eve getirdik.’ dediğini söylüyor.

Kübra Boyraz sonra evinde daha da fenalaşıyor. Bunun üzerine baba hemen 112’yi arıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra da hayatını kaybediyor.

Baba hemen suç duyurusunda bulunuyor ve hemen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçiyor. Genç kızın o gün ne yaptığı araştırılıyor, cep telefonu kayıtları incelendiğinde, genç kızın ölümünden bir gün öncesinde saat 17.54’te güzellik merkezine çevrilen rezidans katındaki bir dairede botoks işlemi yapıldığını tespit ediyor.

Binadaki güvenlik kameraları inceleniyor ve genç kızın binaya yürüyerek girdiğini ve çıkarken birilerine dayanarak çıktığını tespit ediyor.

1'İ HEKİM 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aslında burası yasal bir yer. Yasal ama şuan soruşturma kapsamında 1’i pratisyen hekim, 5 kişi gözaltına alındı. Ancak pratisyen hekimin o işlemi yapmaya yetkisi yok. Tahkikat devam ediyor. Yetkisiz ve ehil olmayan kişilerce bu işlem yapılmış.

Yapılan araştırmalarda İstanbul’da ikamet eden bu kişilerin il dışına kaçtığı da tespit ediliyor. Teknik takip ediliyor ve il dışı adreslerinde teknik gözaltına alınıyorlar. Savcılık şahısları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı ve soruşturma devam ediyor.

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Op. Dr. Ali Sina Mengi de şu bilgileri paylaştı:

BİR İNSAN BOTOKSTAN ÖLEBİLİR Mİ?

"Normalde ölmemesi gerekir. Botoks ölümcül bir tedavi değildir. İlk aklıma alerjik reaksiyon geliyor. Ölümle sonuçlanabilmesi için ya alerjik reaksiyon ya da doz aşımı olması lazım ve kafadaki boşluklardan birisine botoks verilmiş olması lazım. İki şık dışında ölüm oluşamaz. Birinci şık her zaman alerjik reaksiyondur. Tam donanımlı bir sağlık merkezinde yapılmış olsa bu uygulamalar, bu tarz komplikasyonlara yönelik hazır ilaçlar var. Anında uygulanır."

Botoks bir toksindir. Zehir diye düşünebiliriz. Kimyasal olarak sentezlenip, uygun dozlarda verildiğinde minik kaslarımızı geçici olarak felç eden bir maddedir. Aşırı doz uygulandığında ve uygun olmayan yerlere uygulandığında tehlikeli etkileri olabilir."

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