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'Botoksum bile yok' demişti! Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı

30.11.2023 14:57 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Son dönemin başarılı isimlerinden biri olan Özdemir bu defa eski fotoğraflarıyla sosyal medyanın diline düştü. Daha önce yaptığı açıklamalarda 'Botoksum bile yok' diyen ünlü ismin estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle gündemden düşmüyor. Daha önce hakkında çıkan estetik haberlerine tepki gösteren Özdemir 'Botoksum bile yok' ifadelerini kullanmıştı.

Demet Özdemir 1

Demet Özdemir'in kariyerinin ilk yıllarındaki halleri yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Kesinlikle estetiği var','Yüzü değişmiş', 'Botoks dışında her şey olabilir' gibi yorumlar yaptılar.

Demet Özdemir ESKİ HALİ 3

Kariyerine dans ederek başlayan Demet Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir daha sonra reklamlarda rol aldı.

Demet Özdemir ESKİ HALİ 2

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahneleri ile adından söz ettiren güzel isim oyunculuğa ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım attı.

Demet Özdemir eski hali

Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir de bulunuyor.

Demet Özdemir 5

Demet Özdemir 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir sosyal medya Oyuncu
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