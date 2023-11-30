'Botoksum bile yok' demişti! Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle gündemden düşmüyor. Daha önce hakkında çıkan estetik haberlerine tepki gösteren Özdemir 'Botoksum bile yok' ifadelerini kullanmıştı.

Demet Özdemir'in kariyerinin ilk yıllarındaki halleri yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Kesinlikle estetiği var','Yüzü değişmiş', 'Botoks dışında her şey olabilir' gibi yorumlar yaptılar.

Kariyerine dans ederek başlayan Demet Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir daha sonra reklamlarda rol aldı.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahneleri ile adından söz ettiren güzel isim oyunculuğa ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım attı.

Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir de bulunuyor.









