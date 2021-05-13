Böyle bayramlaşma görülmedi! Elini öptürmek için...

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler bu kadarına da pes dedirtiyor. Siirt'te Çengel ailesi bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyan Sinan Çengel, yeğenlerine el öptürmek yerine uzun bir sopanın başına yerleştirdiği plastik eldiveni öptürdü. Çengel, eldiveni öpen yeğenlerinin sopaya dizilen parayı almalarını sağladı. Ailenin bu ilginç anları görenleri şaşırttı.

SALGIN NEDENİYLE BU YÖNTEME BAŞVURDULAR

Korona virüs salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüğünü belirten Sinan Çengel, bu davranışın mantıklı olduğunu düşündüğünü ifade ederek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

İHA

