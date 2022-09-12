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  4. Böyle hırsızlık görülmedi! Sokak ortasında duran kadının elindeki telefonu çaldı, yoldan geçenler duruma müdahale etti

Böyle hırsızlık görülmedi! Sokak ortasında duran kadının elindeki telefonu çaldı, yoldan geçenler duruma müdahale etti

12.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Vila Velha kentinde ilginç bir hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntülerine katıldı. Erkek arkadaşını beklemek için kaldırımda duran kadına yaklaşan bisikletli bir hırsız elindeki telefonu çaldı. Yaşadığı hırsızlık şokuyla çığlık atmaya başlayan kadının imdadına erkek arkadaşı yetişti. Kadının sevgilisi arabasını bisikletli hırsızın üzerine sürerek onu durdurmayı başardı.

Brezilya’nın Vila Velha kentinde yaşanan bir hırsızlık olayı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 23 yaşındaki bir kadın kaldırımda erkek arkadaşını beklediği sırada yanına yaklaşan bisikletli adamı fark etmedi. Bisikletli hırsız kadının elindeki telefonu kaparak yoluna devam etti. Ancak o sırada olay yerine gelen kadının erkek arkadaşı arabayla çarparak onu durdurdu. Bisikleti arabanın altına sıkışan adam kaçmayı başardı. Görüntülerde gasp edilen kadın erkek arkadaşı ve çevredekilerle birlikte hırsızın peşine düştüğü sırada hırsızın topallayarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı fark edildi.

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“SADECE ONU DURDURMAYA ÇALIŞTIM”

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Hırsız bir kavşağa ulaştığında ise kaldırımın üzerine düştü. Ayağa kalkmaya çalıştığı sırada hırsızı takip edenlerden biri karate vuruşuyla onu durdurdu. Hırsız, hırsızlık suçlamasıyla yargılanmak üzere karakola götürülmeden önce hastaneye kaldırıldı.

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Kurbanın erkek arkadaşına göre, hırsız silahlıydı ve kaldırıma düştüğü sırada silahının hakimiyetini kaybetti. İsmi açıklanmayan adam polise verdiği ifadesinde, “Sadece onu durdurmaya çalıştım. Düşündüğüm ilk şey onun kaçmasını engellemek ve yolunu kapatmaktı. Tamamen dürtüsel bir hamleydi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya hırsızlık
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