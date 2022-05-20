Böyle hırsızlık görünmedi! Dükkanın ortasında soyundu, telefon ve bilgisayarı alıp kaçtı

Brezilya’da ismi açıklanmayan bir barda çevredekiler tuhaf bir hırsızlık anına şahit oldu. Kimliği tespit edilemeyen hırsızın teşhis edilmesi için yetkililer barın güvenlik kamerasında çekilen görüntüleri paylaştı. Gömleğini çıkarttıktan sonra diğer müşterilerin masasına giderek yiyecek çalan adam, videonun ilerleyen dakikalarında dükkanın kasasının olduğu bölüme yöneliyor. İki cepe telefonu ve bir bilgisayarı çalan adam aynı zamanda 120 dolar nakit parayla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Sırtındaki Melissa dövmesinden teşhis edilmesi umut edilen adama ait güvenlik kamerası görüntüleri Handout Polis Departmanı tarafından paylaşıldı. Polisi araştırmalarını derinleştirdiği hırsızın kimliğine dair henüz bir bilgiye ulaşılmadı.



