Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böyle hırsızlık görünmedi! Dükkanın ortasında soyundu, telefon ve bilgisayarı alıp kaçtı

Böyle hırsızlık görünmedi! Dükkanın ortasında soyundu, telefon ve bilgisayarı alıp kaçtı

20.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir barda güvenlik kamerası tarafından kayıt edilen görüntülerde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İsmi açıklanmayan bir adam bara geldiğinde ilk olarak üzerindeki gömleği çıkarttı, ardından ise kasanın arka kısmında geçerek bir bilgisayar ve iki cep telefonunu çaldı.

Brezilya’da ismi açıklanmayan bir barda çevredekiler tuhaf bir hırsızlık anına şahit oldu. Kimliği tespit edilemeyen hırsızın teşhis edilmesi için yetkililer barın güvenlik kamerasında çekilen görüntüleri paylaştı. Gömleğini çıkarttıktan sonra diğer müşterilerin masasına giderek yiyecek çalan adam, videonun ilerleyen dakikalarında dükkanın kasasının olduğu bölüme yöneliyor. İki cepe telefonu ve bir bilgisayarı çalan adam aynı zamanda 120 dolar nakit parayla olay yerinden uzaklaştı.

Amerikalı siyasetçiden tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi, halktan oy istediAmerikalı siyasetçiden tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi, halktan oy istedi

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

kapak1

Sırtındaki Melissa dövmesinden teşhis edilmesi umut edilen adama ait güvenlik kamerası görüntüleri Handout Polis Departmanı tarafından paylaşıldı. Polisi araştırmalarını derinleştirdiği hırsızın kimliğine dair henüz bir bilgiye ulaşılmadı.

kapak2

Sevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdiSevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...
132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia
Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

TikTok videosu için ormanı yaktı! "Feci bir trendin..."

TikTok videosu için ormanı yaktı! "Feci bir trendin..."

37 bin sterlinlik lüks aracı var ama taksi tutacak parası yok

37 bin sterlinlik lüks aracı var ama taksi tutacak parası yok

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

İlginizi Çekebilir

Borç batağındaydı! Uzun zaman sonra paylaştı

Borç batağındaydı! Uzun zaman sonra paylaştı

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.