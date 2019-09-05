Mynet Trend

Böyle komşu düşman başına: Çatalına domuz takmasına yardım edin!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Avustralya'da Facebook üzerinden organize olan yaklaşık 2 bin kişi, barbekü yapan komşusuna dava açan vegan kadının evinin önünde toplanıp et pişirecek.

Böyle komşu düşman başına: Çatalına domuz takmasına yardım edin!

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'de yaşayan Cilla Carden isimli kadın, geçen haftalarda bahçesinde sık sık barbekü yapan komşularından şikayetçi oldu. Carden, Vu ailesinin aşırı barbekü dumanından rahatsız olduğunu ve et kokusu yüzünden kendi bahçesini gönlünce kullanamadığını belirterek komşuları hakkında dava açtı. Ayrıca komşularının çocuklarının sesinden de rahatsız olduğunu şikayet dosyasına ekleyen Carden "Bahçeye ne zaman çıksam balık kokusu alıyorum" dedi.

'ÇATALINA DOMUZ TAKMASINA YARDIM EDİN'

Olayın mahallede konuşulmaya başlaması ve sosyal medyada yer almasının ardından Facebook'ta Carden'a karşı çıkan kişilerce bir grup oluşturuldu. Sayfanın açıklamasında "Cilla'nın eski bir geleneği mahvetmesine izin vermeyin, Barbekü için bize katılın ve Cilla Carden'ın çatalına domuz takmasına yardım edin" ifadeleri yazıldı.
Yaklaşık 2 bin kişi Carden'ın evinin önünde düzenlenecek barbekü etkinliğine katılacağını belirtirken, 6 bin kişi de 'Gitmeyi düşünüyorum' seçeneğini işaretledi.

dfdgd

'BARBEKÜYE KATILANLAR CEZA ALABİLİR'

Carden etkinlikle birlikle 'işin çığrından çıktığını' belirterek "Et yiyen insanlara saygı duyuyorum. Barbekü ile bir sorunum yok. Bu, et yiyenler ve yemeyenler arasında bir tartışma değil. Asıl sorun iki komşunun anlaşmazlıkları" diye konuştu. Carden'ın avukatı John Hammond ise söz konusu etkinliğe katılmayı düşünenlere "Eve güvenlik kameraları takılacak. Barbeküye katılanlar ceza alabilir" uyarısında bulundu.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Kızının aldığı güle yakından bakınca gözlerine inanamadı!Kızının aldığı güle yakından bakınca gözlerine inanamadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vegan avustralya facebook komşu dava komşu kavgası vejeteryan Barbekü Mangal sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Yatakta çıplakken 'gözlerini kapat' dedi, sonrası korkunç!

Yatakta çıplakken 'gözlerini kapat' dedi, sonrası korkunç!

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızının aldığı güle yakından bakınca gözlerine inanamadı!

Kızının aldığı güle yakından bakınca gözlerine inanamadı!

Eski Büyükelçi, yetişkin film yıldızını ülke vatandaşı zannetti!

Eski Büyükelçi, yetişkin film yıldızını ülke vatandaşı zannetti!

Buralarda yaşamıyorsanız yaşıyorum demeyin!

Buralarda yaşamıyorsanız yaşıyorum demeyin!

Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Agresif saldırılarının bedelini ağır ödedi!

En belalı kuş! 40 kişiye saldırmıştı

Herkes onun yüzünü istiyor!

Herkes onun yüzünü istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.