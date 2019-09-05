Böyle komşu düşman başına: Çatalına domuz takmasına yardım edin!

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'de yaşayan Cilla Carden isimli kadın, geçen haftalarda bahçesinde sık sık barbekü yapan komşularından şikayetçi oldu. Carden, Vu ailesinin aşırı barbekü dumanından rahatsız olduğunu ve et kokusu yüzünden kendi bahçesini gönlünce kullanamadığını belirterek komşuları hakkında dava açtı. Ayrıca komşularının çocuklarının sesinden de rahatsız olduğunu şikayet dosyasına ekleyen Carden "Bahçeye ne zaman çıksam balık kokusu alıyorum" dedi.

'ÇATALINA DOMUZ TAKMASINA YARDIM EDİN'

Olayın mahallede konuşulmaya başlaması ve sosyal medyada yer almasının ardından Facebook'ta Carden'a karşı çıkan kişilerce bir grup oluşturuldu. Sayfanın açıklamasında "Cilla'nın eski bir geleneği mahvetmesine izin vermeyin, Barbekü için bize katılın ve Cilla Carden'ın çatalına domuz takmasına yardım edin" ifadeleri yazıldı.

Yaklaşık 2 bin kişi Carden'ın evinin önünde düzenlenecek barbekü etkinliğine katılacağını belirtirken, 6 bin kişi de 'Gitmeyi düşünüyorum' seçeneğini işaretledi.