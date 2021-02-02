‘Böyle meslek mi varmış’ dedirtecek dünyanın en ilginç meslekleri

Film ve dizilerde birbirinden ilginç mesleklere denk gelmişsinizdir. Hatta kolay yoldan para kazanmanın herkesin hayali olan çağımızda uyuyarak, hayvanlarla konuşarak ya da bir adada bütün oturarak para kazanmanın mümkün olduğunu söylersek eminiz ki şaşırırsınız. İşte dünyanın en garip meslekleri....
Titanik'in batmasıyla beraber tüm dünya gözünü buzdağlarına çevirmişti. Bunun üzerine ise oluşan Uluslararası Buz Devriyesi ile yeni bir iş kolu devreye girmişti. Bu devriyede çalışanlar buzdağlarının konumlarını takip ediyor ve gemilere, etraflarından dolaşabilecekleri güvenli rotalar veriyor. Yapacak hiçbir şey kalmadığında da bir özel ekipmanlarla ve profesyonel bir ekiple buzdağlarını yerinden oynatarak başka yere taşıyor.
“Issız bir adaya düşerseniz yanınıza alacağınız üç şey nedir?” sorusu geyik muhabbetinin en önemli konusunu oluşturur. Peki bir ada sahibi olsanız, bu kara parçasını korumak için ne yaparsınız? Cevabınız oldukça basit: Ada bekçiliği... Doğanın içindeki bakir adalarda görevlendirilen ada bekçileri; hem adayı gözetliyor, hem keşifler yapıyor, hem de tek başına bir hayat sürüyor. Maceracı bir ruha sahip olmak ve adada tek başına yaşayabilecek bazı becerilere sahip olmak gerekiyor.Konaklayacağınız alanın tesisatından da, marangozluğundan da, bahçıvanlığından veya aşçılığından da siz sorumlusunuz. Genelde özel adaları olan zenginler tercih ediyor.
Oyuncak ayılar çocuklar için oldukça kıymetlidir. Kolu bacağı kopan, süngeri çıkan ve gözleri yerinden çıkan oyuncak ayıların atıldığını zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü tamirci isminden hoşlanmayarak kendilerini cerrah olarak isimlendiren bir grup bu ayıları tedavi ediyor. Özellikle yurt dışında bu işe özel olarak açılan dükkanlar bile var.
Olay yerleri her zaman dehşetin ilk tanığı olan alanlardır. Gazetelerin üçüncü sayfalarında okuduğunuz bütün haberlerin kafanızın içine üşüşmeye başladığına eminiz. Olay yeri temizlikçileri kan lekelerini, kemik ve et parçalarını özel ekipmanlarla temizliyorlar. Özel eğitimli kişiler delilleri yok etmeyecek şekilde olayın gerçekleştiği yeri yaşanabilir bir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Çin ve Orta Doğu topraklarında yeşeren bu meslek gerçekten çok garip. Ölen kişinin çok seveni olduğunu göstermek için, yakınları ona üzülecek ve ağlayarak ağıt yakacak kişileri tutuyor. 50 TL, 100 TL vererek cenaze boyunca ağlamalarını istiyor. Onlar da kendilerini parçalayarak, çığlıklar atarak ağlıyorlar.
Bazı yatak firmaları ya da NASA gibi uyku sürecini izleyen ve birtakım araştırmalar yapan kuruluşlar tarafından birkaç saatliğine çalıştırılıyorlar. Çalışmak dediğimiz de ciddi ciddi uyumak. Süreç boyunca da beyin hareketleri, fiziksel yolculukları takip ediliyor. Aslında bir tür deney bile diyebiliriz.
Bu meslek grubuna tabi olanlar özellikle hayvan maması üreticileri tarafından tercih ediliyor. Üretilen mamaların kalitesi, tadı ve besin değeri bu kişiler aracılığıyla değerlendiriliyor.
Yurtdışında oldukça popüler olan bu meslek için sadece durmanız gerekiyor. Özellikle Balck Friday gibi indirim günlerinde büyük markaların önünde oluşan kuyruklarda işlerin açıldığını düşünmeniz gerekir.
Hayvanların sadece tıbbi ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok vaka onların travmaya girmelerine sebep olabilir. Korkuları, hatta fobileri oluşabilir. Bu mesleği icra edenler de telepati teknikleriyle onlarla iletişime geçmeye çalışıyor. Bunun eğitimini verenler var ama sadece sertifika programlarından seçiliyor.
Facebook açık olarak sahte hesaplara izin vermediğini söylüyor. Zaten sahibi olduğu Instagram üzerinde bile zaman zaman ava çıkıyor. Ama beğeni ve takipçi satın almak isteyenler yine de birilerini bulabiliyor. İşte bu mesleği icra edenler de kaliteli ve yakalanması zor sahte hesapları seri olarak üreterek bir siyasi lidere bir milyon yeni takipçi ya da bir markanın gönderisine yüz bin beğeni sağlayabilir.
Çıngıraklı yılanlar ve kobralar dünyanın en tehlikeli hayvanları olarak biliniyor. Salgıladıkları öldürücü zehirler için mecburen panzehir üretmek gerekiyor. Bu nedenle laboratuvar ortamında yılan sağıcılar olarak görevlendirilen kişiler yılan sütünü çıkartıyor.
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