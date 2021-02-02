‘Böyle meslek mi varmış’ dedirtecek dünyanın en ilginç meslekleri

Film ve dizilerde birbirinden ilginç mesleklere denk gelmişsinizdir. Hatta kolay yoldan para kazanmanın herkesin hayali olan çağımızda uyuyarak, hayvanlarla konuşarak ya da bir adada bütün oturarak para kazanmanın mümkün olduğunu söylersek eminiz ki şaşırırsınız. İşte dünyanın en garip meslekleri....

BUZDAĞI TAŞIYICILIĞI

Titanik'in batmasıyla beraber tüm dünya gözünü buzdağlarına çevirmişti. Bunun üzerine ise oluşan Uluslararası Buz Devriyesi ile yeni bir iş kolu devreye girmişti. Bu devriyede çalışanlar buzdağlarının konumlarını takip ediyor ve gemilere, etraflarından dolaşabilecekleri güvenli rotalar veriyor. Yapacak hiçbir şey kalmadığında da bir özel ekipmanlarla ve profesyonel bir ekiple buzdağlarını yerinden oynatarak başka yere taşıyor.

ADA BEKÇİLİĞİ

“Issız bir adaya düşerseniz yanınıza alacağınız üç şey nedir?” sorusu geyik muhabbetinin en önemli konusunu oluşturur. Peki bir ada sahibi olsanız, bu kara parçasını korumak için ne yaparsınız? Cevabınız oldukça basit: Ada bekçiliği... Doğanın içindeki bakir adalarda görevlendirilen ada bekçileri; hem adayı gözetliyor, hem keşifler yapıyor, hem de tek başına bir hayat sürüyor. Maceracı bir ruha sahip olmak ve adada tek başına yaşayabilecek bazı becerilere sahip olmak gerekiyor.Konaklayacağınız alanın tesisatından da, marangozluğundan da, bahçıvanlığından veya aşçılığından da siz sorumlusunuz. Genelde özel adaları olan zenginler tercih ediyor.