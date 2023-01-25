Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Tüfeğin tetiğine basan köpek yanlışlıkla sahibini öldürdü

Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Tüfeğin tetiğine basan köpek yanlışlıkla sahibini öldürdü

25.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Kansas eyaletinde bir kamyonetin içinde cansız bedenine rastlanan 30 yaşındaki Joseph Austin Smith isimli adamın, arabanın içinde bulunan köpeğinin yanlışlıkla tüfeğin tetiğine basması sonucunda çıkan kurşunla vurularak öldüğü belirlendi.

Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Tüfeğin tetiğine basan köpek yanlışlıkla sahibini öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas eyaletindeki Witchita bölgesinde bir kamyonetin içinde 30 yaşındaki Joseph Austin Smith isimli adamın cansız bedenine rastlandı. Sumner İlçesi Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada Smith’in köpeğiyle birlikte kamyonetiyle seyahat ettiği sırada araçta bulunan tüfekten çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Smith kurtarılamadı. Polis ekipleri yaptığı açıklamada olay yerini incelediklerinde adamın arkasından vurulduğunu arka koltukta ise bir köpeğin oturduğunu belirtti. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi

12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi

 Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

 Pantolonunu indirdi! Halk içinde köpekle...

Pantolonunu indirdi! Halk içinde köpekle...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar bile şaşkına çevirdi! Gerçek bambaşka çıktı...Doktorlar bile şaşkına çevirdi! Gerçek bambaşka çıktı...
Aylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybettiAylarca doktora bile gidemedi! Cinsel organının bir kısmını kaybetti
Çırılçıplak soyunup küvete girdi! Olay yaratan poz...Çırılçıplak soyunup küvete girdi! Olay yaratan poz...
Anahtar Kelimeler:
Amerika köpek silah tüfek

En Çok Okunan Trend Haberler

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Şoke eden görüntüler! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları dövdü

Yurt camından yansıyan cinsel ilişki anlarını çekip paylaştılar

Yurt camından yansıyan cinsel ilişki anlarını çekip paylaştılar

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.