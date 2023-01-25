Böyle olay ne görüldü ne de duyuldu! Tüfeğin tetiğine basan köpek yanlışlıkla sahibini öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas eyaletindeki Witchita bölgesinde bir kamyonetin içinde 30 yaşındaki Joseph Austin Smith isimli adamın cansız bedenine rastlandı. Sumner İlçesi Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada Smith’in köpeğiyle birlikte kamyonetiyle seyahat ettiği sırada araçta bulunan tüfekten çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Smith kurtarılamadı. Polis ekipleri yaptığı açıklamada olay yerini incelediklerinde adamın arkasından vurulduğunu arka koltukta ise bir köpeğin oturduğunu belirtti. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.