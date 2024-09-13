Böyle şaka görülmedi! Arkadaşlarına suda çözülen mayo hediye ettiler... Denize girer girmez mayosu erimeye başladı: "Bunun adı eşek şakası"

Sosyal medyadan paylaşılan bir şaka görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekerek popüler oldu. Görüntülerde arkadaşlarına suda çözülen bir mayo hediye eden bir kişi onların denize girmesini istedi. Ardından ise o görüntüleri kaydetmeye başladı.

Denize girmeleriyle birlikte mayolarının erimeye başladığını gören gençler bir süre duruma anlam veremedi. Ardından ise şakaya uğradıklarını öğrenerek gülmeye başladı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "Kesinlikle kurgu. İçinde iç çamaşırı var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok iyi fikirmiş. Mayoyu nereden bulabilirim acaba?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bunun adı eşek şakası" yorumunda bulundu.