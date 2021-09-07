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“Böyle ülke olmaz” dedi! Sadece 320 kişinin yaşadığı bir devlet: Seborga Prensliği

07.09.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca pek çok ulus ve devlet varlığını sürdürmeyi başardı. Kimileri savaşlar kimileri ise yaşadığı iç karışıklıklar nedeniyle yıkıldı. Resmi olarak kabul edilen ulusların yanında yüzlerce mikro ulus da tarih sahnesinde yerini aldı. Giorgio Carbone liderliğinde kurulan Seborga Prensliği, gerçek bir tarihe dayanan mikro ulus olarak karşımıza çıktı.

“Böyle ülke olmaz” dedi! Sadece 320 kişinin yaşadığı bir devlet: Seborga Prensliği

Seborga Prensliği, 14 kilometrekare yüzölçümü olan ve kuzeybatı İtalya'daki Ligurya bölgesindeki Imperia ili içinde, İtalya-Fransa sınırına yakın bir konumda bulunan bağımsız küçük bir mikroulus statüsü olduğu iddia edilen bir prensliktir. Bu sınır yakınında bulunan mikrodevlet olan Monako Prensliğine uzaklığı 35 kilometredir. Bu bağımsızlık iddası 1963'te Seborga şehri sakini olan Giorgio Carbone tarafından yapıldı. Bu iddia Vatikan Arşivlerinde bulunan bir resmi belgeye dayandırıldı.

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TARİHİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE UZANIYOR

Seborga Prensliği’nin geçmişi 954 yılına kadar uzanıyor. Tarih boyunca birleşik İtalya'nın resmi anlamda asla bir parçası olmayan bu mikro ulus, Giorgio Carbone liderliğinde, 1963 yılından itibaren bağımsızlık iddiasını güçlü biçimde dile getirmeye başladı. Yöre halkı tarafından yönetici seçilen Carbona, "1. Giorgio" unvanıyla 2009 yılına kadar yönetimde kaldı. Luigino isimli para birimi 1994-1996 yılları arasında hiçbir hukuki geçerliliği olmamasına karşın bölge içinde kullanılmıştır. Son nüfus sayımına göre 320 vatandaşı vardır.

KENDİNE AİT BİR BAYRAĞI BULUNUYOR

bayrak

Resmi olarak bir devlet statüsünde kabul edilmese de Seborga Prensliği’nin mavi ve beyaz renklerden oluşan bir bayrağı bulunuyor. Aynı zamanda devlet milli marş olarak ‘La Speranza’ adı verilen bir şarkıyı seçti. Ülke içindeki İtalyanca, Fransızca ve Liguryanca dilleri resmi olarak kabul edildi. Ülkenin resmi para birimi ise luigino olarak seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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