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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Köpeği uyurken ağzına tuvaletini yapan kadın hastanelik oldu

26.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Bristol şehrinde yaşayan 3 çocuk annesi Amanda Gommo isimli bir kadın köpeği yatağına çıkarak tuvaletini yaptığında ağzı açık bir şekilde uyuyordu. Köpeği Belle’in dışkısının yüzüne sıçraması ve ağzından içeri girmesi üzerine Gommo geçirdiği şiddetli bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastanelik oldu.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Köpeği uyurken ağzına tuvaletini yapan kadın hastanelik oldu

51 yaşındaki 3 çocuk annesi Amanda Gommo yaşadığı ilginç bir olayın sonrasında hastanelik oldu. Uyuduğu sırada evcil hayvanının yanına çıkarak tuvaletini yaptığını fark etmeyen kadın yanlışlıkla köpeğinin dışkısını yedi. Olayın sonrasında ciddi bir şekilde rahatsızlanan kadın acilen hastaneye götürüldü.

“İĞRENÇ BİR DURUMDU”

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Uyandığında yaşadığı olayın şokuyla bir süre ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Gommo, “Aniden ağzıma bir şeyleri fışkırdığını hissettim. Acilen banyoya gittiğimde oğlum duştaydı. Bu yüzden yüzümü yıkamadan önce hızlıca fotoğraf çekecek zamanım oldu. İğrenç bir durumdu. Saatlerce midemde şiddetli bir kramp hissettim” dedi.

Gommo’nun kızı tarafından veterinere götürülen hayvana mide böceği teşhisi konuldu ve tedavi amacıyla antibiyotik verildi. Köpeğiyle aynı semptomları gösteren Gommo, tüm vücudunda şiddetli kramplar hissetmeye başladı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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“BÖBREKLERİM YARI YARIYA KÜÇÜLDÜ”

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Gommo’ya hastanedeki incelemelerin sonunda ağzına giren dışkısından geçen bir mide-bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu. Vücudunda ciddi oranda sıvı kaybettiği belirtilen Gommo üç gün boyunca hastanede tedavi altına alındı. Durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini ifade eden Gommo, “Kramplar giderek kötüleşti ve onları tüm vücudumda, hatta bacaklarımda hissetmeye başladım. Hastalıktan kaynaklı ishal oldum ve böbreklerim susuzluktan yarı yarıya küçüldü " diye konuştu.

Belle'i affettiğini ve ikisinin de tamamen iyileştiğini söyleyen Gommo, “Belle'yi küçük kazası için affettim ve onu hala tüm kalbimle seviyorum, ancak gelecekte hangi pozisyonda uyuduğumuza kesinlikle daha fazla dikkat edeceğim” ifadelerini kullandı.

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köpek dışkı
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