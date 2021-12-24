Böylesini görmediniz! Hırsız kedi çaldığı eşyalarla şaşkınlık yarattı

3 yıl öncesinde çevresinde gördüğü eşyaları evine getirmeye başlayan Keith ismindeki kedi hırsızlık becerileri sayesinde yerel olarak tanındı. Sahipleri David ve Ginny Rumbold çifti, kedilerinin yakın zamanda eve bir nargile seti ve beyaz dantelli bir iç çamaşırı getirdiğini söyledi. Her geçen gün eve getirdiği eşyaların çeşitleri ve sayısının değiştiğini söyleyen çift, gerçek sahiplerini bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tek tek komşularını dolaşarak eşyalarını kaybedip kaybetmediğini soran ikili yeni bir yöntem geliştirdi. Kayıp eşyaları kapılarının önünde bulunan bir kutuya yerleştiren ikili insanların onları görebilmesi için sergiliyor.

"KİMSE ŞİKAYET ETMİYOR"

Ginny, komşularının durumdan şikayetçi olmadığını ve kleptomanisinden rahatsız olmaktan çok eğlendiklerini söyledi. Kedinin kimseye fark ettirmeden eşyalarını alabilmesi komşuları için de bir oyuna dönüştü. Ginny ve David’in komşuları kediyi suç üstü yapabilme konusunda adeta yarışa girdi.



