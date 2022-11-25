Öğretim görevlisi, karısını ve öğrencisini otel odasında yakaladı! Giyinmeye bile fırsat bulamadan fotoğraflarını çekti

Kenya’nın Mosoriot şehrinde yaşanan bir ihanet olayı yerel basında geniş yankı uyandırdı. Karısının kendisini aldattığını düşünen adam onu takip etmeye karar verdi. Takip sırasında karısının bir otele girdiğini gören öğretim görevlisi Nandi, onu ve sevgilisini otel odasında bastı. Nandi’nin ikilinin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşma üzerine herkes büyük bir şok yaşadı.

DİKKATİNDEN KAÇMADI

Otel odasının kapısını açtığında öğrencisi Brian ile karısını yarı çıplak bir halde yatakta gören adam hayal kırıklığı yaşadı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü kapatmaya çalıştığı görülürken sevgilisinin rahat tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Yerel kaynaklara konuşan hoca, karısının eve gelmediği günler öğrencisinin de derslere katılmadığını belirtti.