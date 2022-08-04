Boyut eş anlamlısı nedir? boyut kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Boyut kelimesinin matematikte, sinema ve televizyon sektöründe kullanıldığı gibi halk dilince mecaz anlamları da vardır. Durum, genişlik, kapsam gibi kelimeler, boyut yerine kullanılabilir. Ancak nasıl bir cümlenin içinde olduğu da anlamını bulabilmek için önemlidir.
Matematikte ve fizikte bir nesnenin ölçülerini belirtir. İsimdir. Genişlik veya derinlik ifadesidir. Fotoğrafta ve film sektöründe format sözcüğü boyut yerine kullanılabilir. Anlam genişliği ve kapsam ifade edilirken de boyut kelimesi tercih edilebilir.
Türk Dil Kurumu boyut kelimesi için farklı tanımlar tanım yapar:
Kullanım alanlarına göre şu örnekleri verir:
Genişlik, kapsam, format, ölçü, uzantı, buut sözcükleri boyut yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimelerdir. Boyut kelimesinin eş anlamlısı kelimeler, hangi alanda nasıl bir cümle kurulacaksa ona göre seçilmelidir.
Hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak için kurulan cümlenin bütününe bakılması gerekir. Boyut kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı bazı cümle, deyim ve atasözleri ile cümleler şunlardır: