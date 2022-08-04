Boyut eş anlamlısı nedir? boyut kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Boyut kelimesinin matematikte, sinema ve televizyon sektöründe kullanıldığı gibi halk dilince mecaz anlamları da vardır. Durum, genişlik, kapsam gibi kelimeler, boyut yerine kullanılabilir. Ancak nasıl bir cümlenin içinde olduğu da anlamını bulabilmek için önemlidir.

Boyut eş anlamlısı nedir?

Matematikte ve fizikte bir nesnenin ölçülerini belirtir. İsimdir. Genişlik veya derinlik ifadesidir. Fotoğrafta ve film sektöründe format sözcüğü boyut yerine kullanılabilir. Anlam genişliği ve kapsam ifade edilirken de boyut kelimesi tercih edilebilir.

Türk Dil Kurumu boyut kelimesi için farklı tanımlar tanım yapar:

Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Bu tanım matematikte ve fizikte kullanılan boyut sözcüğünün karşılığıdır.

Mecaz olarak durum, nitelik, genişlik, kapsam tanımları vardır.

Sinema ve televizyon için yapılan tanım da şudur: "Film veya fotoğrafta boyut, format.

Kullanım alanlarına göre şu örnekleri verir:

"Belki öteden beri böyleydi ama son üç senedir radikalliği etrafındakilere kaygı verecek boyutlara ulaşmıştı. (Elif Şafak)

"Yeni boyutlar, düşünme olanakları kazandığım sanarak ayrıldım tiyatrodan. (Necati Cumalı)

Boyutları da çok farklı, ince uzun bir dergi. (Ahmet Ümit)

Boyut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Genişlik, kapsam, format, ölçü, uzantı, buut sözcükleri boyut yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimelerdir. Boyut kelimesinin eş anlamlısı kelimeler, hangi alanda nasıl bir cümle kurulacaksa ona göre seçilmelidir.

Boyut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak için kurulan cümlenin bütününe bakılması gerekir. Boyut kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı bazı cümle, deyim ve atasözleri ile cümleler şunlardır:

Boyut kazandırmak, boyut katmak.

İlişkimize yeni bir boyut kazandırmayı ben de istiyorum.

Bu konuyu dün anlattıklarım kapsamında yeniden ele almalıyız.

Masanın ölçüleri sence de bizim mutfak için fazla büyük değil mi?

Sana söylediğim kitapları okumak bakış açını genişletecek.



