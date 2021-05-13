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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları

13.05.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan atv’de ekrana gelecek ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat’ın yaptığı ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek.

Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

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TÜRK DÜNYASININ YILDIZ OYUNCULARI ‘BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN’DE

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan’ın en ünlü oyuncularından, Rusya’da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak.

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Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye’den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

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CELALEDDİN HARZEMŞAH’IN EFSANEVİ HİKAYESİ

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesini anlatacak. Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

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Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

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Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alan Celaleddin Harzemşah’ın heyecan dolu hikayesini anlatan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ tanıtımları ile sanal alemde ve sosyal medyada büyük ilgi görürken; görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla heyecan yarattı.

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atv Kuruluş Osman dizisi
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