Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncuları

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat’ın yaptığı ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek.

Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

TÜRK DÜNYASININ YILDIZ OYUNCULARI ‘BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN’DE

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan’ın en ünlü oyuncularından, Rusya’da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’de Cengiz Han’ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak.

Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye’den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.