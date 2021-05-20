Bozkır Arslanı Celaleddin'in Şemsettin'i kimdir? Ferhat Yılmaz nereli, kaç yaşında?

Oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla merak uyandıran Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki oyuncu kadrosunda yer lan Ferhat Yılmaz kimdir, aslen nereli? İşte Ferhat Yılmaz hakkında merak edilenler...

FERHAT YILMAZ KİMDİR?

1973 doğumlu oyuncu, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan “ Yılan Hikayesi” dizisindeki Rambo Berk karakteri ile tanındı.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Konservatuarında eğitim gördükten sonra Ayla Algan ekibiyle Ekol Drama’da tiyatro çalışmalarına devam etti. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu.



