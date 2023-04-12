Bozkır dizisindeki sahneleri çok konuşulan Yüsra Geyik’ten dikkat çeken sözler! “Ağız tadınıza uygun diye…”

Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi ile ekranlarda. Aile’deki oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü ismin dijital bir platformda yayınlanan Bozkır dizisindeki ateşli sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

32 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yüsra Geyik, “Hayatımız, birilerinin gelip üzerine -kendi- yorumunu katacağı bir “şey” değildir. Ağız tadınıza uysun diye tuz attığınız yemek değil kimsenin hayatı” dedi.