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Bozkır dizisindeki sahneleri çok konuşulan Yüsra Geyik’ten dikkat çeken sözler! “Ağız tadınıza uygun diye…”

12.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in Bozkır dizisinde çırılçıplak soyunduğu sahne sosyal medyada gündem oldu. Uzun süre konuşulan sahnenin ardından başarılı oyuncu dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bozkır dizisindeki sahneleri çok konuşulan Yüsra Geyik’ten dikkat çeken sözler! “Ağız tadınıza uygun diye…”

Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi ile ekranlarda. Aile’deki oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü ismin dijital bir platformda yayınlanan Bozkır dizisindeki ateşli sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

32 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

yüsra-geyik

Twitter hesabından paylaşım yapan Yüsra Geyik, “Hayatımız, birilerinin gelip üzerine -kendi- yorumunu katacağı bir “şey” değildir. Ağız tadınıza uysun diye tuz attığınız yemek değil kimsenin hayatı” dedi.

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi... Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

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