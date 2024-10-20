İnsan sağlığına son derece faydalı olan yumurta, fazla tüketilirse ya da bozuksa son derece zararlı olabilir. Çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara da neden olabilir. Bu nedenle tüm besinler gibi yumurtayı da taze tüketmek gerekir. Bozuk yumurtayı taze yumurtadan ayırmak için ise bazı testler yapılabilir. Bu sayede yumurtanın bozuk olup olmadığı anlaşılır.

Bozuk yumurta nasıl anlaşılır?

Bozuk yumurtanın belirtileri ve zararları bulunur. Bir yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamak için kontrol etmek gerekir. Kontrol etmenin de çeşitli yolları vardır. Yumurtalar bazı nedenlerden ötürü bozulabilir. Bunun en belirgin belirtileri ise kabuğundan anlaşılır.

Eğer yumurtanın kabuğu lekeli ya da çatlaksa o yumurtanın içine bakteri girmesi çok yüksek bir ihtimaldir. Ayrıca yumurtanın nasıl ve nerede saklandığı da tazeliğini koruması için önemli bir detaydır.

Bozuk yumurta ne yapar?

Bozuk bir yumurta yenirse birkaç saat içinde belirtileri görülür. En çok 12 saat ile 72 saat aralığındaki bir süreçte çeşitli belirtiler gözlemlenebilir. Bir kişi bozuk yumurta yediğinde ateşlenme, ishal ya da kusma gibi belirtiler gösterir.

Bir tür gıda zehirlenmesi yaşatan bozuk yumurta, yendiği zaman salmonella adı verilen bakteri yüzünden zarar verir. Belirtiler görüldüğü an vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.

Bozuk yumurta zehirler mi?

Bozuk bir yumurta kişiyi zehirler. Besin zehirlenmesine neden olan bozuk yumurtayı taze yumurtadan ayırmak için çeşitli yollar bulunur. Taze olarak alınan bir yumurta buzdolabında muhafaza edilmezse ve raf ömrü takip edilmezse olduğu yerde bozulabilir.

Eğer bozuk yumurta yüzünden gıda zehirlenmesi yaşanırsa bol miktarda sıvı ve özelikle de su tüketilmesi gerekir. Eğer kusma söz konusu ise bulantı önleyen ilaçlar alınabilir. Ancak en doğrusu bir doktora görünmek olacaktır.

Haşlanmış bozuk yumurta nasıl anlaşılır?

Haşlanmış olan bozuk yumurta kendini birkaç şekilde belli eder. Bu belirtilerden bazıları şunlardır: