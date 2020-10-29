Brad Pitt 29 yaş küçük evli sevgilisinden ayrıldı

Hollywood’un ünlü ismi Brad Pitt’in, Alman model Nicole Poturalski’yle olan ilişkisinin bittiği iddia edildi.

Page Six’in haberine göre ilk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen ikilinin ayrıldığı belirtilirken, ismini vermeyen bir kaynak, “Hiçbir zaman ortaya atıldığı gibi çok ciddi bir şey değildi” dedi.

Sık sık Pitt’in Fransız şatosuna giden çiftin, Poturalski’nin kocasının Almanya’daki restoranı Borchard’da tanıştığı belirtiliyor.

27 yaşındaki Poturalski’nin ‘açık evlilik’ yaşadığı Roland Mary’den 7 yaşında Emil adında bir oğlu da bulunuyor.



Eski eşi Angelina Jolie’yle velayet savaşı devam eden 56 yaşındaki Pitt’in, Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) Knox ve Vivienne (12) olmak üzere 6 çocuğu var.

