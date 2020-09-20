Brad Pitt ifşası! '15 yaşındaki kızla arınma seansları...'

Ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt, 1990’ların başında dünya çapında bir oyuncu olmadan önce üç yıl boyunca Scientology tarikatının "arınma" ritüellerine katılmış ve günde 5 saat boyunca saunaya 15 yaşında bir kız çocuğuyla girmiş. Independent Türkçe'nin The Sun gazetesinden aktardığına göre, tarikatın üst düzey isimleri ünlü oyuncuya bazı seanslarda hakaret ederek onu aşağılamış.

Pitt'in 1990'ların başında o zamanki kız arkadaşı Juliette Lewis tarafından tarikata tanıtıldığı ve yoluna tek başına devam etme kararı vermeden önce üç yıl boyunca hem Scientology’yle hem de Lewis’le takıldığı belirtildi.

Bir Scientology kaynağı Pitt’in o dönemde Portland Ünlü Merkezi’nde "arınma" deneyimlediğini ve kendisine atanan genç bir kız "arkadaşla" saunada saatler geçirdiğini söyledi.

EŞLEŞTİRME YAPMIŞLAR!

The Sun'a konuşan Scientology"nin eski bir müridi şu ifadeleri kullandı: "Denetmen olarak eğitiliyordum bu yüzden eğitim için Portland Ünlü Merkezi’ne gönderildim. Oradayken Portland merkezli bir Scientology şirketinin yöneticisinin kızıyla tanıştım. Bana söylediği şeylerden bir tanesi o sırada Scientology müridi Juliette Lewis’le çıkan Brad Pitt’in Portland Ünlü Merkezi’nde kısa bir arında seansı gerçekleştirdiğiydi. Gözlerden uzak durmak için orada yapmıştı."