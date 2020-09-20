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Brad Pitt ifşası! '15 yaşındaki kızla arınma seansları...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Brad Pitt'in, 1990’ların başında dünya çapında bir oyuncu olmadan önce Scientology tarikatının "arınma" ritüellerine katıldığı ve günde 5 saat boyunca saunaya 15 yaşında bir kız çocuğuyla girdiği anlatıldı.

Brad Pitt ifşası! '15 yaşındaki kızla arınma seansları...'

Ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt, 1990’ların başında dünya çapında bir oyuncu olmadan önce üç yıl boyunca Scientology tarikatının "arınma" ritüellerine katılmış ve günde 5 saat boyunca saunaya 15 yaşında bir kız çocuğuyla girmiş. Independent Türkçe'nin The Sun gazetesinden aktardığına göre, tarikatın üst düzey isimleri ünlü oyuncuya bazı seanslarda hakaret ederek onu aşağılamış.

Pitt'in 1990'ların başında o zamanki kız arkadaşı Juliette Lewis tarafından tarikata tanıtıldığı ve yoluna tek başına devam etme kararı vermeden önce üç yıl boyunca hem Scientology’yle hem de Lewis’le takıldığı belirtildi.

Bir Scientology kaynağı Pitt’in o dönemde Portland Ünlü Merkezi’nde "arınma" deneyimlediğini ve kendisine atanan genç bir kız "arkadaşla" saunada saatler geçirdiğini söyledi.

EŞLEŞTİRME YAPMIŞLAR!

The Sun'a konuşan Scientology"nin eski bir müridi şu ifadeleri kullandı: "Denetmen olarak eğitiliyordum bu yüzden eğitim için Portland Ünlü Merkezi’ne gönderildim. Oradayken Portland merkezli bir Scientology şirketinin yöneticisinin kızıyla tanıştım. Bana söylediği şeylerden bir tanesi o sırada Scientology müridi Juliette Lewis’le çıkan Brad Pitt’in Portland Ünlü Merkezi’nde kısa bir arında seansı gerçekleştirdiğiydi. Gözlerden uzak durmak için orada yapmıştı."

İddiaya göre genç kız "tanınmış bir Scientology müridinin kızı olduğu için" Brad Pitt’le eşleştirilmişti. Kaynağın aktardığına göre, "Scientology tarikatında insanlar genellikle birbirleriyle eşleştirilir ve kurslar yoluyla birbirlerini elde etmekten sorumlu tutulurlar, bu yüzden genç kız o ay boyunca her gün saunada Pitt’le oturdu. kesinlikle onunla saunadaydı ama bunda kötü bir şey yoktu."

Page Six'in aktardığına göre, sauna tarikatın kurucusu L. Ron Hubbard’ın geliştirdiği arınma sürecinin bir parçası. Scientology kayıtlarına göre Pitt, Temmuz 1991’de bazı terapileri tamamladı ve Mayıs 1993’te "insan değerlendirme konusunda özel bir kurs" aldı.

'ONA ÇOK SERT DAVRANIYORDUM'

Pitt'in tarikattaki sorumlusu Michael Mallen onu nasıl aşağıladığını ve sınıftan çıkana kadar sözlü olarak taciz ettiğini anlattı. 2014’te tarikatı bırakmadan önce 40 yılını orada harcayan Mallen şunları söyledi:

"Brad iyileştirici eğitim rutinleri yapıyordu. İlk eğitim bir süre birinin karşısına gözü kapalı biçimde oturmayı içerir. Daha sonra iki saat boyunca gözleriniz açık biçimde başka birine bakarsınız. Bunu geçtikten sonra boğa güreşi denen şeye geçersiniz. Koç öğrencinin damarına basarak tepki vermesini sağlamaya çalışır. Brad Pitt’e yaptığım şey buydu. Bunu ona hakaret ederek acımasızca yaptım. O zamanki kız arkadaşı Juliette Lewis de oradaydı. O kadar sinirlendi ki oradan çıktı ve ayrıldı. Juliette onu kurtarmak zorundaydı, sadece sakinleşmeye ihtiyacı vardı. Sanırım daha önce kimse ona böyle bir şey yapmamıştı. Ona çok sert davranıyordum, ama asıl mesele buydu, kişiyi artık tepki veremediği ve orada rahatça olabileceği bir noktaya getirmek."

Pitt'in 1993’te tarikatla bağını kopardığı belirtildi.

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