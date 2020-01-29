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Brad Pitt ile Jennifer Aniston hakkında bomba iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sahne arkasındaki yakınlaşmasının yankıları devam ediyor. Brad Pitt ile Jennifer Aniston hakkındaki bu iddia herkesi meraklandırdı.

Brad Pitt ile Jennifer Aniston hakkında bomba iddia!

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu. İkilinin 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Aniston'ın Pitt'e dokundugu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı. Adeta Amerika işi gücü bıraktı onları yeniden evlendirmek için harekete geçti.

Jennifer Aniston sütyensiz beyaz elbisesiyle kırmızı halıyı salladıJennifer Aniston sütyensiz beyaz elbisesiyle kırmızı halıyı salladı

BEL AIR'DAKİ MALİKANEDE GÖRÜŞTÜLER

Eski çiftin samimi anları magazin gündemininin birinci sırasındaki yerini korurken İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Brad Pitt ve Jennifer Aniston’a yakın bir kaynak, iki ismin son süreçte gizlice 5 kez görüştüğünü iddia etti. Eskiden evli olan ikilinin Noel tatilinde Aniston’un Bel Air malikanesinde bir aradaya geldiği öne sürüldü.

Vücut dilu uzmanlarından sonra The Sun gazetesine konuşan Amber Kelleher Andrews isimli ilişki yorumcusu ise Pitt ve Aniston’un yeniden bir araya geleceğini öne sürdü. Andrews’e göre, Brad Pitt, Aniston’un değerini anladı.

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