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  4. Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği ‘Bullet Train’ filminin vizyon tarihi resmi olarak açıklandı

Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği ‘Bullet Train’ filminin vizyon tarihi resmi olarak açıklandı

15.06.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Leitch'in yönettiği ve başrolünü Brad Pitt’in üstlendiği ‘Bullet Train’ filmininin vizyon tarihi açıklandı. Büyük bir merakla beklenen film sinemaseverle buluşmak için sabırsızlanıyor.

Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği ‘Bullet Train’ filminin vizyon tarihi resmi olarak açıklandı

Bullet Train'in oyuncu kadrosu Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada ve Sandra Bullock'tan oluşuyor. “John Wick” ve “Atomic Blonde” filmlerini yöneten Leitch, filmin yönetmenliğini Zak Olkewicz'in senaryosundan yapacak. Bullet Train filminin 8 Nisan 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

BULLET TRAIN KONUSU

Kotaro Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan Bullet Train, Tokyo'dan Morioka'ya giden bir trende yaşananları konu ediniyordu. Trende Japon yeraltı dünyasının mafyaları tek bir trende buluşuyor. Yaklaşık olarak 3 saat süren yolculukta tehlikeli suçlular birbirleriyle sürekli olarak çatışmaya girerler. Tren varması gereken istasyona ulaştığında kimin sağ çıkacağı ise büyük bir merak konusu olacaktır.

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Brad Pitt
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