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  4. Brad Pitt: Önemli olan yanlıştan sonra atılacak adım

Brad Pitt: Önemli olan yanlıştan sonra atılacak adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

ABD’li oyuncu Brad Pitt, insanların hatalara odaklandığını belirterek, “Önemli olan yanlıştan sonra atılacak adım” ifadelerini kullandı.

Brad Pitt: Önemli olan yanlıştan sonra atılacak adım

Ünlü yıldız Brad Pitt, Interview dergisinin sorularını yanıtladı. İçinde bulunduğumuz dönemi değerlendiren 56 yaşındaki oyuncu, “Aşırı derecede yargılayıcı ve insanlara sanki onlar tek kullanımlıkmış gibi davrandığımız günlerden geçiyoruz. Hataların üzerine her zaman çok büyük önemler atfediyoruz ve odaklanıyoruz” dedi.

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Bir yanlış yapıldıktan sonraki adımın, o yanlıştan çok daha önemli olduğunu ifade eden Pitt, “Bu, bir insanı tanımlayan şeydir. Hepimiz hata yaparız. Ama ardından elimizden ne gelir? Sanki bu durumla pek ilgilenmiyor gibiyiz...” şeklinde konuştu.

Yaşadıklarından büyük dersler aldığını belirten ünlü yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Ben de insanım. Bizler bir amaç peşinde koşuyoruz ve hayatın anlamını sorguluyoruz. Elde ettiğimiz iki şey var: Yaratıcı kalmak ve sevdiklerimizle beraber olmak...”

Angelina Jolie ile olaylı bir ayrılık sürecinin ardından Pitt, Alia Shawkat ile yeni birlikteliğe yelken açmıştı.

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