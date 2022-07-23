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Brezilya’da çift başlı dünyaya gelen buzağı yerel halkı korkuttu! Çiftçi ahırın kapısını açtığında gördüklerine inanamadı

23.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da dünyaya gelen çift başlı bir buzağı yerli halkta büyük paniğe neden oldu. Nadir görülen genetik bozukluk nedeniyle çift başlı olarak dünyaya gelen buzağı başta sahibi olmak üzere herkesi şaşırttı.

Brezilya’da çift başlı dünyaya gelen buzağı yerel halkı korkuttu! Çiftçi ahırın kapısını açtığında gördüklerine inanamadı

Brezilya’nin Bahia eyaletindeki Tapera do Peixe köyünde bir çiftlikte iki başlı bir buzağı doğdu. Çiftliğin sahibi Elidan Oliveira Sousa, ahırın kapısını açtığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Kızıyla birlikte ahırdaki hayvanları kontrol etmek için kapıyı açtıklarında çift başlı bir buzağı gördüklerini söyleyen Sousa, “Nadir görülen bir olay, olağandışı bir durum. Kızım hayretler içinde kaldı çünkü hiç bu kadar ender bir olay görmemişti" ifadelerini kullandı.

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SADECE 4 GÜN HAYATTA KALDI

KAPAK BUZAĞI

Doğumunun sonrasında çift başlı buzağının annesi tarafından koruma altına alındığını belirten çiftlik sahibi, anne ineğin yavrusunun yanına kimseyi yaklaştırmadığını belirtti.

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Buzağının bakıma ihtiyaç duyduğu için annesinin yanından alındığını ve kendi yöntemleriyle süt verdiklerini dile getirdi. Genetik bozukluğuna rağmen hayat mücadelesi veren buzağı 4. günün sonunda yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya buzağı
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