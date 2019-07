Brezilyalı smaçör Gabi: VakıfBank kaçırılmayacak bir fırsattır

Çocukluğundan beri spor yapmayı çok sevdiğini, voleyboldan önce de birçok spor dalı ile uğraştığı belirten Gabi, "Voleybola doğduğum şehir olan Belo Horizonte'de okulda başladım. Öncelikle spor yapmayı çok seviyorum. Voleyboldan önce birçok spor dalıyla uğraştım. Futbol ve tenis oynadım, yüzücülük yaptım. Başlangıçta voleybolu bilmiyordum ve profesyonel voleybolcu olmayı düşünmemiştim. Arkadaşlarım okuldan sonra voleybol oynuyorlardı ve ben de onlarla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Voleybola karşı büyük bir tutku duydum ve profesyonel voleybolcu olmaya karar verdim. 15 yaşındayken Brezilya Genç Milli Takımı'nda oynamak için davet edildim. Profesyonel olarak ilk burada oynamaya başladım ve genç milli takımda birçok fırsat elde ettim. 18 yaşında da ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildim. Ardından büyük bir voleybolcu olmayı, olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı ve voleybolda başarmak istediklerimi hayal etmeye başladım. Kariyerimde her şey çok hızlı gelişti ve şimdi VakıfBank gibi büyük bir takımda ve harika oyuncularla oynama fırsatım olacak" dedi.

"KÖKLÜ TARİHİ OLAN KULÜBE GELDİM"

VakıfBank'ın dünyanın en başarılı takımlarından biri olduğunu ve bu kulüp ile kendini, voleybolunu daha da geliştireceğini düşündüğünü söyleyen Brezilyalı smaçör, "VakıfBank köklü tarihi olan ve dünyanın en başarılı kadın voleybolcularının oynadığı bir kulüp. Onlardan bir tanesi de benim idolüm olan Sheilla Castro'ydu. Sheilla, kulüp hakkında çok olumlu ve güzel konuştu. VakıfBank'tan teklif geldiğinde de bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü burada kendimi geliştireceğimi ve voleybolumu daha iyi hale getireceğime inanıyorum. Guidetti ve takım arkadaşlarımla çalışacağım için çok heyecanlıyım. Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden bir tanesi. Daha önce çok iyi antrenörler olan Bernardinho ve Ze Roberto ile çalıştım. Benim için Guidetti de aynı...Ondan ve takım arkadaşlarımdan öğreneceğim çok şey olacak" açıklamasında bulundu.

VAKIFBANK'A KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN HARİKAYDI

VakıfBank'a karşı oynadığı maçlardaki duyguları ve düşünceleri sorulan Gabi, "Evet daha önce VakıfBank'a karşı üç defa FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda final oynadım ve hepsini de kaybetmiştik. Çin'de ki maçı çok iyi hatırlıyorum. Sahaya her şeyimizi koymamız gerekiyordu. Bunu yapsak bile zor bir maç olacağını biliyorduk. Üzerinde düşündüğümüz ve çok çalıştığımız zor bir maçtı. Sahada elimizden geleni yaptık ancak 3-0 kaybettik. VakıfBank'a karşı kazanmak çok zor. Giovanni harika bir koç, maçla ilgili her şeyi biliyor. Maç boyunca bizim için işleri her zaman zorlaştırdı. Şimdi bu takımla birlikte oynayacağım ve bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Umarım tüm hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.