HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'nın kimi şehirlerinde ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı

Brezilya'nın kimi şehirlerinde ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı

14.04.2021 04:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde altı aydır üst üste ölüm sayısı doğum sayısını geçti. Bu durum ülkedeki koronavirüs krizinin ne kadar ağır olduğunu gösteren bir veri olarak değerlendiriliyor.

Brezilya'nın kimi şehirlerinde ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde altı aydır üst üste ölüm sayısı doğum sayısını geçti. Bu durum ülkedeki koronavirüs krizinin ne kadar ağır olduğunu gösteren bir veri olarak değerlendiriliyor.

CNN'nin haberine göre Rio de Janeiro'da mart ayında 36 bin 437 ölüm gerçekleşti, bu 32 bin 60 olarak kaydedilen doğum verisinden yüzde 16 daha yüksek.

Rio de Janeiro, bu açıdan tek şehir değil. Nüfusu yarım milyonun üzerinde olan 10 başka Brezilya şehrinde daha doğumlardan daha çok ölüm kaydedildi.

CNN'in haberinde bu sayılar, Brezilya'nın koronavirüsle olan mücadelesinde federal ve yerel yetkililerin başarısız olduğunu gösteren işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Brezilya'da görülen mutasyonun koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu düşünülüyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede geçen ay 77 bin 515 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti, iki milyon yeni vaka kaydedildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 eyalette yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'nin üzerinde.

Şimdiye kadar ülke nüfusunun yüzde 3'üne tekabül eden 6,3 milyon kişi koronavirüs aşısı yaptırdı.

Ancak özellikle ilk dozu yaptırdığı halde ikinci dozu olmayanların sayısı yüksek.

21,1 milyon kişiden 1,5 milyonu ikinci doz aşısını olmaya gitmedi.

Brezilya basınına göre kamuda ikinci dozun önemine dair kafa karışıklığı var, aynı zamanda düşük gelir grubundaki vatandaşların aşılama merkezlerine gitmekte zorluk yaşadığı aktarılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Biden itidal çağrısı yapmıştı! ABD'yi karıştıran olayda yeni gelişmeBiden itidal çağrısı yapmıştı! ABD'yi karıştıran olayda yeni gelişme
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.