Britney Spears, bu sefer de tuhaf direk dansıyla gündemde

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, uzun bir aradan sonra "Mind Your Business" şarkısıyla müziğe geri dönmüştü. Yazdığı kitapla gündemde olan Spears sosyal medya paylaşımlarıyla uzun zamandır adından söz ettiriyor.

Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşan şarkılar arasında yer alan Spears bu sefer de striptiz yaptı.

Britney Spears, yeni bir striptiz direği satın aldıktan sonra denemekten de geri kalmadı.

Sosyal medyada düzenli olarak dekolte bikiniler giyen Britney, "Bu direği iki gün önce aldım ve dün gece ilk kez üzerindeydim" yazdığı paylaşımda yine tuhaf hareketler yaparak gündeme geldi.

ÇOCUKLARI TEPKİLİ

Paylaşımını yorumlara kapayan şarkıcı son dönemde verdiği çıplak pozlar yüzünden çocuklarıyla iletişim sorunları yaşıyor. Şarkıcının çocukları annelerinin bu hallerinden rahatsız oldukları için anneleriyle görüşmek istemiyor.



