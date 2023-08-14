MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears, bu sefer de tuhaf direk dansıyla gündemde

Britney Spears, bu sefer de tuhaf direk dansıyla gündemde

14.08.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İçimdeki Kadın" adlı kitabıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Britney Spears sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Spears son olarak küçük bikinisiyle tuhaf striptiz hareketlerine imza attı.

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, uzun bir aradan sonra "Mind Your Business" şarkısıyla müziğe geri dönmüştü. Yazdığı kitapla gündemde olan Spears sosyal medya paylaşımlarıyla uzun zamandır adından söz ettiriyor.

Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşan şarkılar arasında yer alan Spears bu sefer de striptiz yaptı.

Britney Spears, yeni bir striptiz direği satın aldıktan sonra denemekten de geri kalmadı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada düzenli olarak dekolte bikiniler giyen Britney, "Bu direği iki gün önce aldım ve dün gece ilk kez üzerindeydim" yazdığı paylaşımda yine tuhaf hareketler yaparak gündeme geldi.

Kapadokya manzarasını arkasına aldı! Bikinisi küçük geldi Kapadokya manzarasını arkasına aldı! Bikinisi küçük geldi

ÇOCUKLARI TEPKİLİ

Paylaşımını yorumlara kapayan şarkıcı son dönemde verdiği çıplak pozlar yüzünden çocuklarıyla iletişim sorunları yaşıyor. Şarkıcının çocukları annelerinin bu hallerinden rahatsız oldukları için anneleriyle görüşmek istemiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzel oyuncunun o paylaşımını görünce...Güzel oyuncunun o paylaşımını görünce...
Hababam Sınıfı'nın bıyıklı Avni Hoca'sı bakın kim çıktı! Hababam Sınıfı'nın bıyıklı Avni Hoca'sı bakın kim çıktı!
Saç sakal karışmış imajı gündem olmuştu! Mehmet Aslantuğ'un notu dikkat çektiSaç sakal karışmış imajı gündem olmuştu! Mehmet Aslantuğ'un notu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears sosyal medya ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.