Demi Rose, Kapadokya manzarasını arkasına alıp öyle pozlar verdi ki... Bikinisi küçük geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplatıyor.

Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz model son olarak Kapadokya'ya geldi.

Kıvrımlarıyla tanınan fenomen ve model "Gerçeküstü manzaralar, eski tarih ve unutulmaz deneyimlerle bir yolculuğa çıkarmayı vadeden Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu olan Kapadokya'ya hoş geldiniz. Bu yüzden elbette ziyaret etmek zorundaydım!" sözleriyle ülkemize övgüler yağdırdı.

Tatil dönüşü verdiği pozları paylaşan Rose yine adından söz ettirdi. Kapadokya manzarasını arkasına alan model kaldığı lüks otelde keyif yaptı.



"Mükemmel gün doğumu" notuyla pozlarını paylaşan modelin bikinisi üzerine küçük geldi.



