Britney Spears dans ederken askısı koptu yine de pes etmedi

Pop yıldızı Britney Spears'ın son dönemde paylaşımları dikkat çekiyor. Pozları, kıyafetsiz halleri ve garip danslarıyla dikkat çeken şarkıcı gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda eski eşi çocuklarının anneleriyle görüşmek istemediğini açıklamıştı. Çocukları şarkıcının çıplak hallerinden ve danslarından utandıklarını ifade etmişti.

Ancak Britney Spears durulmadı. Kısa süre önce boşanan Britney Spears son videosunda yine ilginç anlar yaşadı.



Askılı elbisesinin askısı kopan popçu bu durumu da pek umursamadı ve ilginç hareketlere imza atarak bu anları paylaştı.







