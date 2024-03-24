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Britney Spears dans ederken askısı koptu yine de pes etmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 14:41
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Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears danslarıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı son olarak dans ederken askısı koptu ama bu durumu pek de umursamadı.

Pop yıldızı Britney Spears'ın son dönemde paylaşımları dikkat çekiyor. Pozları, kıyafetsiz halleri ve garip danslarıyla dikkat çeken şarkıcı gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda eski eşi çocuklarının anneleriyle görüşmek istemediğini açıklamıştı. Çocukları şarkıcının çıplak hallerinden ve danslarından utandıklarını ifade etmişti.

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Ancak Britney Spears durulmadı. Kısa süre önce boşanan Britney Spears son videosunda yine ilginç anlar yaşadı.

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Askılı elbisesinin askısı kopan popçu bu durumu da pek umursamadı ve ilginç hareketlere imza atarak bu anları paylaştı.

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Britney Spears anne
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