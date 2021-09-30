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Britney Spears davasında mahkemeden sürpriz karar

30.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya aldı.

Britney Spears davasında mahkemeden sürpriz karar

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

GEÇİCİ VASİ ATANDI

Kararın ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atandı. Davanın hakimi, mevcut durumun kabul edilebilir bir yanı olmadığı için kararın alındığını belirtti. Hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin zehirli bir ortam oluşturduğunu söyledi.

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BRİTNEY SPEARS HAYRANLARI SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşıladı.

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Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.

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Britney Spears
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