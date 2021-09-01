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Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor!

01.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl aradan sonra, şarkıcının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti. Ancak ünlü yıldızın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears'ın vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istediğini açıkladı.

Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor!

13 yıldır pop yıldızı Britney Spears'ın vasisi konumunda olan babası Jamie Spears, sonunda bu görevden vazgeçti. Ancak bu durum baba-kız arasında yeni bir gerginliğin başlamasına neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre; Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, mahkemeye sunduğu dilekçede baba Jamie Spears'ın 2007'den beri sürdürdüğü vasilikten çekilmek için 2 milyon dolar istediğini belirtti.

"ÖDEMEYİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Rosengart, baba Spears'ın yıllardır kızından aldığı paraları da öne sürerek, bu parayı ödemeyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Jamie Spears tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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Britney Spears
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