Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor!

13 yıldır pop yıldızı Britney Spears'ın vasisi konumunda olan babası Jamie Spears, sonunda bu görevden vazgeçti. Ancak bu durum baba-kız arasında yeni bir gerginliğin başlamasına neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre; Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, mahkemeye sunduğu dilekçede baba Jamie Spears'ın 2007'den beri sürdürdüğü vasilikten çekilmek için 2 milyon dolar istediğini belirtti.

"ÖDEMEYİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Rosengart, baba Spears'ın yıllardır kızından aldığı paraları da öne sürerek, bu parayı ödemeyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Jamie Spears tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

