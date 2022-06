Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander kimdir? Jason Alexander nereli, kaç yaşında, Britney Spears ile ne zaman evlenmiştir?

Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander 10 Haziran Cuma günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Alexander, ünlü şarkıcı ile yıllar önce sadece 55 saat evli kalmıştı. Peki Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander kimdir? İşte 2000'leri başında çok konuşulan Jason Alexander - Britney Spears evliliğine ilişkin detaylar...

BRİTNEY SPEARS'IN EŞİ JASON ALEXANDER KİMDİR?

Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander 16 Ekim 1981'de Amerika Birleşik Devletleri, Kentwood, Louisiana'da dünyaya geldi.

BRİTNEY SPEARS KİMDİR?

2 Aralık 1981 McComb, Mississippi doğpumlu Britney Spears, ABD’li şarkıcı, dansçı ve oyuncudur. Dünyanın en çok satan şarkıcılarından biri olan Speart popü müziğin en popüler isimlerinden biridir. Amerikan müzik tarihinde En Çok Satan 8. Kadın, En Çok Satan En Genç Kadın Şarkıcıdır. 1990’ların başlarında "The Mickey Mouse Club" ile tanınmaya başlayan Spears, 1999 yılında çıkardığı ilk albümü “...Baby One More Time” ile büyük başarı elde etmiştir. Bu albümü Oops!... I Did It Again, Britney, In the Zone, Blackout, Circus, Femme Fatale, Britney Jean, Glory albümleri takip etmiştir. Bu albümlerle satış reklorları kıran ve pek çok ödül kazanan Spears, 2006’da boşanması ve yaşadığı problemler, rehabilitasyona girmesi, saçlarını kazıması vb. Olaylar magazin gündeminde manşetleri meşgul etti. 2007 yılında psikolojik arahatsızlıkları nedeniyle mahkeme kararı ile Spears’ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmiştir. 2021 yılında Spears vasiliğini geri almak için açtığı dava gündem olmuş, hayranları “Free Britney” (Britney’i özgür bırakın) kampanyası başlatmıştır. Ünlü şarkıcı Britney Spears 14 yıl sonra bağımsızlığına kavuştu.

SAM ASGHARİ KİMDİR?

Sam Asghari, kendi şirketi Asghari Fitness'ı yöneten kişisel bir antrenördür. Şirket üyelerine kişisel egzersiz programları ve yemek planları sunar.

26 yaşındaki İran'da doğdu ancak 12 yaşındayken Amerika'ya taşındı ve babasıyla birlikte Los Angeles'a yerleşti ve annesini ve üç kız kardeşini geride bıraktı.

Formda kalmanın yanı sıra, aynı zamanda bir model ve defilelerde yer aldı, reklamlarda ve müzik videolarında yer aldı.