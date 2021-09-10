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Britney Spears kendini aştı! "İşte k.çım" notuyla paylaştı

10.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Britney Spears, son aylarda babasıyla yaşadığı vasilik davasıyla gündemden düşmüyor. 39 yaşındaki şarkıcı verdiği lçıplak pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Britney Spears kendini aştı! "İşte k.çım" notuyla paylaştı

39 yaşındaki ünlü şarkıcı Britney Spears, henüz genç yaşlarında dünyaca ünlü bir yıldız olmayı başardı. Dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıt satarak "en çok satan müzik sanatçılarından" biri olmayı başaran Britney Spears, yıllardır babası Jamie Spears'e karşı vasilik mücadelesi veriyor.

Instagram hesabından yaptığı çıplak paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Spears, arkadan çekilen iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşarak "İşte k.çım" notunu düştü. Ünlü şarkıcıya, kısa sürede 2 milyona yakın beğeni geldi.

BRİTNEY SPEARS'IN ÇIPLAKLIKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından arka arkaya çıplak fotoğraflarını paylaşarak sevenlerini endişelendiren Britney Spears, konuya bir açıklık getirdi.
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Spears açıklamasında "Size vücudumun başka fotoğraflarını göstermeden önce… Vücudumu sergilemekle ilgili düşüncelerimi anlamanızı istiyorum" dedi. Ardından ünlü şarkıcı "Bence seksi herhangi bir kadın, üstündeki kıyafetten kurtulmak istediğinde hemen tepki vermek epey çarpık.” dedi. Şarkıcı, çıplak fotoğraflarını “bu dünyaya çıplak geldik” diyerek savundu.

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Instagram Britney Spears
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