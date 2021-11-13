Britney Spears özgürlüğüne kavuştu

Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul gördü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitti.



Britney Spears kararın sevinçle karşıladı. Sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün" notunu düştü.



Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.

