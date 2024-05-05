Britney Spears ünlü otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Britney Spears yine adından söz ettirdi. Son dönemde çıplak pozlarıyla çocuklarının da tepkisini çeken şarkıcı Los Angeles’ın ünlü oteli Chateau Marmont’da yaşanan olaylı geceyle anılıyor.

Ünlü şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği ve ortalığı birbirine kattığı iddia edildi. Spears'ın otelde yeni erkek arkadaşı olduğu söylenen ve sonradan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paul Richard Soliz’le kavga ettiği söylendi.

Çıkan arbedenin ardından otele polis ve ambulans çağrıldı, ünlü şarkıcı yanında Soliz’le birlikte otelin kapısında, üzerinde iç çamaşırları ve üstüne sardığı battaniyeyle etrafına şaşkın bakışlar atarken fotoğraflandı.



Bu görüntüler fanlarına şarkıcının 2008'deki çöküşünü anımsattı ve fanları endişelendirdi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Burkulmuş ve epeyce şişmiş ayak bileğinin fotoğrafını paylaşan Britney sinir krizi geçirdiği iddialarını reddetti. Otel odasında zıplarken düşüp ayağını burktuğunu iddia eden ünlü şarkıcı sağlık ekiplerinin odasına yasal olmayan bir şekilde daldığını söyledi.







