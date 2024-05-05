MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears ünlü otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı

Britney Spears ünlü otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptığı danslarla ve paylaşımlarla sevenlerini endişelendiren Britney Spears ünlü otelde gece yarısı sinir krizi geçirdi. Ortalığı birbirine katan şarkıcının o halleri hayranlarını endişelendirdi.

Britney Spears ünlü otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Britney Spears yine adından söz ettirdi. Son dönemde çıplak pozlarıyla çocuklarının da tepkisini çeken şarkıcı Los Angeles’ın ünlü oteli Chateau Marmont’da yaşanan olaylı geceyle anılıyor.

Ünlü şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği ve ortalığı birbirine kattığı iddia edildi. Spears'ın otelde yeni erkek arkadaşı olduğu söylenen ve sonradan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paul Richard Soliz’le kavga ettiği söylendi.

BGUS_2907587_001

Çıkan arbedenin ardından otele polis ve ambulans çağrıldı, ünlü şarkıcı yanında Soliz’le birlikte otelin kapısında, üzerinde iç çamaşırları ve üstüne sardığı battaniyeyle etrafına şaşkın bakışlar atarken fotoğraflandı.

Aşk pozlarındaki o detay dile düştü! Aşk pozlarındaki o detay dile düştü!

BGUS_2907587_004
Bu görüntüler fanlarına şarkıcının 2008'deki çöküşünü anımsattı ve fanları endişelendirdi.

BGUS_2907587_008

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Burkulmuş ve epeyce şişmiş ayak bileğinin fotoğrafını paylaşan Britney sinir krizi geçirdiği iddialarını reddetti. Otel odasında zıplarken düşüp ayağını burktuğunu iddia eden ünlü şarkıcı sağlık ekiplerinin odasına yasal olmayan bir şekilde daldığını söyledi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi ile şarkı söyleyen Simge'den Beşiktaşlıları kızdıran itirafIcardi ile şarkı söyleyen Simge'den Beşiktaşlıları kızdıran itiraf
Huysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptıHuysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptı
Sharon Stone'un Kurtlar Vadisi itirafına ünlü gazeteciden tepki! Kazancına değinip anlattıSharon Stone'un Kurtlar Vadisi itirafına ünlü gazeteciden tepki! Kazancına değinip anlattı
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears ünlü şarkıcı yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Tutuklandılar! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

Tutuklandılar! Aralarında fenomen isim 'Basel' de var

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Baykar'dan çalışanlarına büyük jest! Gönderdikleri mektupla duyurdular

Baykar'dan çalışanlarına büyük jest! Gönderdikleri mektupla duyurdular

Sharon Stone'un Kurtlar Vadisi itirafına ünlü gazeteciden tepki! Kazancına değinip anlattı

Sharon Stone'un Kurtlar Vadisi itirafına ünlü gazeteciden tepki! Kazancına değinip anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.