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  4. Brooke Shields bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

Brooke Shields bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

14.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80’li yılların unutulmaz aktristi Brooke Shields, yıllar sonra yaptığı bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı. Hollywood yıldızı, “beklediğim için pişmanım” dedi.

Brooke Shields bekaret itirafıyla ağızları açık bıraktı: Beklediğim için pişmanım

'The Blue Lagoon', 'Pretty Baby' ve 'Endless Love' gibi unutulmaz projelerden tanıdığımız 56 yaşındaki Brooke Shields, ABD'de bir radyo programına konuk oldu.

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Şöhrete kavuştuğu 80'li yıllarda güzelliği kadar ısrarla koruduğunu söylediği bekaretiyle de konuşulan Brooke Shields'in itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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"O YAŞA KADAR BEKLEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Şimdi 56 yaşında olan ünlü yıldız, yaptığı açıklamada "Bekaretimi 22 yaşında kaybettim. Açık konuşmak gerekirse o yaşa kadar beklediğim için pişmanım. İlk cinsel birlikteliğin 17-18 yaşlarında olması son derece uygun" diye konuştu.

Brooke Shields'in bu itirafı ABD basınında büyük yankı uyandırdı.

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