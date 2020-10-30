Brooklyn Beckham küvette aşka geldi

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısını ile birlikteliğinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Küvette çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Brooklyn Beckham, gönderisine şu notu düştü:



Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum.

Beckham'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

