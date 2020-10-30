MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Brooklyn Beckham küvette aşka geldi

Brooklyn Beckham küvette aşka geldi

30.10.2020 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brooklyn Beckham küvette aşka geldi

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Anne Peltz ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı. Küvet pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Beckham, "Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısını ile birlikteliğinin birinci yıl dönümünü kutladı.

2852990_f3ba36a0ecf3410df59bef3cf308cde3_640x640

Küvette çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Brooklyn Beckham, gönderisine şu notu düştü:

2852990_846079d45516ddea522773fdde22662a_640x640
Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum.

Beckham'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Aceleden çıkarmayı unuttu! Aceleden çıkarmayı unuttu!
27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki

Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki

Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

FB TV sunucusu hayatını kaybetti

FB TV sunucusu hayatını kaybetti

İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...

İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...

AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması

AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Haluk Levent'ten o diziye teşekkür paylaşımı!

Haluk Levent'ten o diziye teşekkür paylaşımı!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca...

Olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca...

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

Diğer Haberler

İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!

İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!

Kaan Yıldırım isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'

İsyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'

Chrishell Stause çıkarmayı unuttu!

Aceleden çıkarmayı unuttu!

Lauren Goodger Cadılar Bayramı ruhuna erken girdi

En seksi 'Şeytan'

Norm Ender’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hiç çıplak...’

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı

Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.