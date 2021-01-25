Brooklyn Beckham ve nişanlısı gündemden düşmüyor!

Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Beckham, Peltz'in aşk mektubunu da bedenine kazıtmıştı.

Çift, bu hamlenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.

Romantik pozlarını aynı anda takipçileriyle paylaşan ikiliden Peltz, gönderisine, "Asla gitmeme izin verme" notunu düştü.

Beckham ise sevgilisinin sözlerine, "Asla gitmene izin vermeyeceğim" diyerek, karşılık verdi.

AŞK MEKTUBUNU DÖVME YAPTIRDI



30'dan fazla dövmesi olduğu bilinen Beckham, nişanlısının, "Ne kadar derinden sevildiğini bilmeni istiyorum. Tanıdığım en kibar kalbe sahipsin ve umarım asla aşkın olmadan bir gün geçirmem" ifadelerini sırtına yazdırmıştı.

Beckham'ın, bu hareketi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

