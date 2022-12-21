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Bruce Willis dede oluyor

21.12.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis’in Demi Moore ile birlikteliğinde olan kızı Rumer Willis, anne olacağını açıkladı.

Bruce Willis dede oluyor

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiriyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.

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KIZINDAN MÜJDELİ HABER

Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis’e müjdeli haberi verdi.

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WILLIS DEDE OLUYOR

34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını paylaştı.

Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu. Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.

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