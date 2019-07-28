MAGAZİN

Bruce Willis'in kızı paylaştı; beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncunun kızı paylaştığı bu pozla sosyal medyada gündem yarattı. Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis paylaşımıyla beğeni topladı.

Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, babasıyla yaptığı havuz keyfinden pozları sosyal medyada paylaştı.

25 yaşındaki Tallulah Willis, paylaşımında bu pozu ablası Scout'un çektiğini belirterek "İnsanların doğum günlerini kutlamak için en sevdiğim yöntem onlardan benim fotoğraflarımı çekmelerini istemektir" diye yazdı.

Tallulah'ın bu paylaşımlarında 64 yaşındaki Bruce Willis'in yüzündeki muzip ifade de dikkat çekti.

Tallulah'ın bu paylaşımlarında 64 yaşındaki Bruce Willis'in yüzündeki muzip ifade de dikkat çekti.


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