Bruce Willis'in kızı paylaştı; beğeni yağdı

Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, babasıyla yaptığı havuz keyfinden pozları sosyal medyada paylaştı.

25 yaşındaki Tallulah Willis, paylaşımında bu pozu ablası Scout'un çektiğini belirterek "İnsanların doğum günlerini kutlamak için en sevdiğim yöntem onlardan benim fotoğraflarımı çekmelerini istemektir" diye yazdı.

Tallulah'ın bu paylaşımlarında 64 yaşındaki Bruce Willis'in yüzündeki muzip ifade de dikkat çekti.

Tallulah'ın bu paylaşımlarında 64 yaşındaki Bruce Willis'in yüzündeki muzip ifade de dikkat çekti.



