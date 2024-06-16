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  4. Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

16.06.2024 07:30
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Son dakika haberi: Bayram sabahı önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir, bizde çatlama olmaz. MHP sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır." dedi.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram sabahı yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi.

MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyenler her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Türkiye devleti ayaktadır. Bütün seçimler geçmiştir. Şimdi 2028'e kadar süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 yıl vardır.

Yapısal reformların olacağı, demokratik yapının gelişeceği bir ortam varken; milleti karamsarlığa iten bir yapı var. Sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışmalarıyla gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için ümitliyiz.

Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir, bizde çatlama olmaz. MHP sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır. Oraya köstek değil tamamen yardımcı olmak lazım. Temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır. "

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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