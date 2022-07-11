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BTK numara sorgulama nasıl yapılır? BTK sorgulama ile operatör bilgisi öğrenme adımları nelerdir?

11.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arayan numara kime ait sorusuna yanıt bulmak ve aynı zamanda bu numaranın hangi operatörde kayıtlı olduğunu öğrenmek istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. İsimden telefon bulma yöntemleri sayesinde ev ve iş telefon numaraları da dahil olmak üzere sizi arayan numaranın hangi operatörde kayıtlı olduğunu öğrenebilirsiniz. BTK isimden numara sorgulama nasıl yapılır?

BTK numara sorgulama nasıl yapılır? BTK sorgulama ile operatör bilgisi öğrenme adımları nelerdir?

İçindekiler

  • Operatör Sorgulama Nedir?
  • BTK Sorgulama ile Operatör Bilgisi Öğrenme İşlemi
  • BTK Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

İletişim kanallarının gelişmesi insan hayatının kolaylaştırılmasında önemli bir noktada yer almaktadır. Artık bir telefon aracılığı ile her yere kolayca erişmek mümkün. Bu erişim sırasında kullanılan operatör hizmetleri çeşitli şekillerde fiyatlandırılmaktadır. Bu sebeple kullanıcılar operatör öğrenme ile işlemlerini daha uygun bir biçimde devam ettirmektedir. Operatör öğrenme işlemleri için en çok kullanılan yöntem BTK numara sorgulama yöntemidir. BTK isimden numara sorgulama nasıl yapılır?

Operatör Sorgulama Nedir?

Mobil hatların ortaya çıkıp yaygınlaşmaya başladığı dönemde kullanıcılar, numaraların başına bakarak başka bir şeye ihtiyaç duymadan numaranın ait olduğu operatörü anlayabiliyordu. Örneğin cep telefonu numarasının başı 053X ile başlayan hatların Turkcell’ e ait olduğunu kolayca anlayabilirdiniz. Cep telefon numarasının başının 054X ile başladığı hatlar da Vodafone’a aitti. Türk Telekom’a ait cep telefonu numaralarının 055X ile başladığı da kolayca anlaşılıyordu. Böylece insanlar arayacakları ya da mesaj atacakları hattın hangi operatöre ait olduğunu bildikleri için ne kadar ücret ödeyeceklerini, o operatör şirketinin uyguladığı tarifeye göre tahmin ediyorlardı.

BTK Sorgulama ile Operatör Bilgisi Öğrenme İşlemi

Yasa değişiklikleri ve şirketler arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte cep telefonu hatlarının operatörler arası değişimi de fazlalaştı. Kolayca gerçekleştirilen operatör değişimi şirketlerinin sunduğu cazip kampanyalar ile birlikte telekomünikasyon pazarını da hareketlendirdi. Tüketiciler, numarasını hizmet aldığı operatörden, istediği başka operatöre kolayca taşımaya başladı. Bu gelişme sonrası baştaki rakamlara bakarak numaranın hangi operatöre ait olduğunu anlamak güç olmaya başladı. Bu da hat kullanıcılarının görüşmelerini tamamladıktan sonra fiyatlandırmayı öğrendiklerinde sürpriz sonuçlarla karşılaşmasına neden oldu.

Yaşanılan sürprizlerin önüne geçmek için ise aranan numaranın hangi operatöre ait olduğunu anlamak için bir takım yöntemler geliştirildi. Kullanıcılar da bu yöntemlere başvurmaya başladılar. En güvenli operatör bilgisi sorgulama yöntemi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden gerçekleştirilen sorgulamalardır.

BTK Numara ile Operatör Bilgisi Öğrenme İşlemi Nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumunun kısaltması olan BTK, vatandaşlara e-Devlet kapısı üzerinden hizmet vermektedir. Ulaşmak istediğiniz numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için e-Devlet kapısından sorgulama yapabilirsiniz. Böylelikle gizlilik ilkeleri kapsamında numaranın hangi operatöre ait olduğu bilgisine kolayca ulaşılabilirsiniz.

BTK Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

BTK numara sorgulama işlemini şu şekilde yapabilirsiniz;

  • Öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmanız gerekmektedir.
  • e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama kısmına “numara taşıma” yazarak arama yapmalısınız. Sistem size arama sonuçlarını gösterecektir.
  • Arama sonuçları içerisinde yer alan” Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/ Numara Taşıma Sorgulama” seçeneğine tıklayınız. Tıkladıktan sonra BTK’nın numara taşıma sorgulama sayfası açılacaktır.
  • Ekranda “Numara Taşıma Sorgulama” bölümünün altında “Telefon numarası” seçeneği belirecektir. Seçeneğin altındaki kutucuğa sorgulamak istediğiniz numarayı başında “0” olmadan 10 haneli rakamı yazınız. Örnek:5XXXXXXXXX
  • Kutucuğa sorgulamak istediğiniz numarayı yazdıktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayınız.
  • Sorgulama işlemi gerçekleştikten sonra sonuç görüntüleme sayfası karşınıza gelecek. Bu sayfada sorgulamasını yaptığınız numaranın hangi operatör hizmet sağlayıcısına ait olduğunu görebilirsiniz.
  • Sorgulama sonucu şu şekilde ise numaranın Turkcell’e ait olduğunu anlayabilirsiniz “XXX hizmet aldığı işletmeci: TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş
  • Sorgulama sonucu şu şekilde ise numaranın Vodafone’a ait olduğunu anlayabilirsiniz “XXX hizmet aldığı işletmeci: Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.”
  • Sorgulama sonucu şu şekilde ise numaranın Türk Telekom’a ait olduğunu anlayabilirsiniz “XXX hizmet aldığı işletmeci: TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş”

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