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Bu adamların şişelerle yaptıklarına inanamayacaksınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

'The Bottle Boys' adlı Danimarkalı grup şişelerle yaptıkları müzik ile hayrete düşürüyor. Büyük bir emek ve yaratıcılık barındıran bu dört adam daha önce Türkiye'de Kapalı Çarşı'da Tarkan'ın 'Şıkıdım' adlı şarkısını da şişelerle çalıp unutulmaz anlara imza atmışlardı.

Bu adamların şişelerle yaptıklarına inanamayacaksınız!

The Bottle Boys (Şişe adamlar), 2005 yılında dört profesyonel müzisyen Martin, Kaspar, Johannes ve Philipp'in bazı sınırları aşmaya ve daha önce kimsenin yapmadığı bir şey yaratmaya karar verdiğinde kuruldu.

bottleboys

Yaratıcılık ve esnek bir güç ile vizyon o zamandan beri mümkün olduğunca çok insanı eğlendirmek ve ilham vermek onların bu yola çıkmalarında hep amaç olmuştur. Şişeler ve diğer olası enstrümanlarla birinci sınıf bir müzikal performans sergileyen bu adamlar. Hem canlı bir eğlence olarak hem de dünyanın her yerindeki etkinliklerde, YouTube'dan ve Facebook'taki videolar aracılığıyla, dünyaya kendilerini duyurmayı başardılar.

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Şişe Çocuklar küresel bir fenomen haline geldi ve hep birlikte çoğu partiyi sallamaya devam ediyor. Fantastik ve benzersiz bir deneyim garanti ederek canlı olarak sundukları performanslarla büyük beğeni kazanmayı başaran grup bu durumdan memnun.

bottle-boys-perform-cover-of-lea

İlginç hünerleri ve eğlenceli yaşam tarzları ile kendi kitlelerini oluşturan ve büyük bir ün kazanan bu dört genç adam yılmadan bu işi yapmaya devam ediyor.
Neredeyse her türde müziği çalabilen bu adamlar sokaklarda renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olup insanları kendi yüksek enerjileriyle eğlendirip güldürmeyi başarıyorlar.

İşte 'Şişe Çocuklar'ın performanslarından bazıları...

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Bottle Boys (@thebottleboys)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bottle Boys (@thebottleboys)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bottle Boys (@thebottleboys)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bottle Boys (@thebottleboys)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunu yıllar önce Aşkın Nur Yengi yapıyordu klibinde. Dünyada daha önce yapılmamış bir şey değil yani. :)
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